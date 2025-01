Bilheteria de Wicked, Mufasa e Sonic 3 atinge marcos importantes em todo o mundo

Lançamentos no final de 2024 Malvado, Mufasa: O Rei Leãoe Sonic o ouriço 3continuará a dominar as bilheterias globais até 2025. Os sucessos de bilheteria da franquia já arrecadaram muito dinheiro nas bilheterias globais, mas recentemente quebraram novos marcos.

Wicked ultrapassa US$ 700 milhões e deve vencer Dune: Parte Dois

Wicked, da Universal Pictures, continuou sua tremenda corrida nas bilheterias globais na semana passada. O filme já arrecadou US$ 709 milhões internacionalmente, de acordo com bilheteria. No ritmo atual, Wicked provavelmente ultrapassará em breve a arrecadação de bilheteria de Duna: Parte Dois. Lançado em março de 2024, Duna: Parte Dois arrecadou US$ 714 milhões em todo o mundo e foi o primeiro filme do ano a atingir um total tão grande de bilheteria.

Mufasa: O Rei Leão se aproxima de US$ 600 milhões nas bilheterias globais

Enquanto isso, a Disney continua colhendo os benefícios de vários títulos lançados no ano passado. Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine concluíram suas bilheterias tornando-se os filmes de animação e de classificação R de maior bilheteria de todos os tempos, respectivamente. Moana 2 também ultrapassou recentemente seu próprio marco importante, ultrapassando a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias globais. Embora Mufasa: O Rei Leão ainda não tenha replicado o sucesso de um bilhão de dólares do filme anterior de ação ao vivo do Rei Leão, a prequela já está se aproximando de uma bilheteria global bruta de US$ 600 milhões, por Prazo final. A sua arrecadação internacional ascende atualmente a 592 milhões de dólares.

A bilheteria de Sonic the Hedgehog 3 supera todos os filmes anteriores do Sonic

A Paramount Pictures também continua a ter sucesso com seu grande lançamento de inverno de 2024, Sonic the Hedgehog 3. A terceira sequência arrecadou US$ 422 milhões de bilheteria global até agora, tornando-se a entrada de maior bilheteria na franquia de filmes de Sonic. Dando início à série de filmes, Sonic the Hedgehog de 2020 ganhou um total geral de US$ 319 milhões em sua jornada teatral. Enquanto isso, Sonic the Hedgehog 2 terminou sua exibição nas telonas com uma nota um pouco mais alta, arrecadando US$ 405 milhões internacionalmente.