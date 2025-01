Bilionário dos Emirados investe US$ 20 bilhões nos EUA para construir data centers

Bilionário dos Emirados investe US$ 20 bilhões nos EUA para construir data...

O presidente eleito Trump anunciou na terça-feira que o bilionário dos Emirados, Hussain Sajwani, planeja investir US$ 20 bilhões nos Estados Unidos “em um período muito curto de tempo” para construir data centers em todo o país.

O investimento apoiará a construção de novos data centers nas regiões Centro-Oeste e Sun Belt, com a primeira fase do projeto focada no Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan e Indiana.

O influxo de fundos ajudará a “manter a América na vanguarda da tecnologia”, disse Trump numa conferência de imprensa em Mar-a-Lago.

“A inteligência artificial é muito importante nos data centers e será um tema muito quente nos próximos anos”, acrescentou.

Na terça-feira, o presidente eleito foi acompanhado em seu resort em Palm Beach por Sajwani, que é CEO da empresa de desenvolvimento imobiliário DAMAC Properties, com sede em Dubai.

“Estamos muito, muito entusiasmados agora com a sua liderança e com a sua estratégia e política aberta para encorajar as empresas a virem para os Estados Unidos”, disse Sajwani sobre Trump. “Nos últimos quatro anos esperamos por este momento.”

Ele também sugeriu que a DAMAC poderia eventualmente aumentar o seu investimento nos EUA.

O anúncio surge poucas semanas depois de Trump ter revelado um investimento de 100 mil milhões de dólares nos Estados Unidos da empresa japonesa SoftBank, focado em inteligência artificial e outras tecnologias emergentes.

O evento teve um tom semelhante: o CEO do SoftBank, Masayoshi Son, disse que a sua confiança na economia dos EUA “aumentou tremendamente” após a vitória de Trump em novembro.

Trump também prometeu na terça-feira oferecer revisões ambientais aceleradas para empresas, como DAMAC e SoftBank, que investem mais de mil milhões de dólares nos EUA.

“Todo mundo tem medo de vir e ser pego no atoleiro, que infelizmente é muito comum nos Estados Unidos, o atoleiro das regulamentações e regras ambientais e outras”, disse o presidente eleito.

“Fiz questão de dizer às pessoas que se investirem um bilhão de dólares ou mais – e faremos isso também para pessoas que têm muito menos – mas garantimos que iremos conduzi-los rapidamente através do processo ambiental . ”, acrescentou.

