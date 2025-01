Bill Gates x Musk: “É uma loucura que ele possa desestabilizar a política”

O bilionário Bill Gates está atacando o homem mais rico do mundo.

Sem palavras bonitas, O fundador da Microsoft criticou Elon Musk por promover políticas de extrema direita nos Estados Unidos e no exterior: “É uma loucura”, disse ele numa entrevista, apelando aos países estrangeiros para que adoptem “garantias para garantir que os super-ricos não influenciem as suas eleições”.

Gates chamou Musk de “superinteligente” e destacou como o bilionário deveria usar seus talentos para “pensar em como ajudar” e não entregando-se à “agitação populista”.

Ele quer “promover a direita, mas depois diz que Nigel Farange não é de direita o suficiente. Ele está com a AfD”, explicou Gates, referindo-se à atenção de Musk ao que está a acontecer no Reino Unido e na Alemanha, onde está filiado. com a AfD. um partido de ultradireita, visto como a “única esperança” para o país.

O ataque de Gates abre uma brecha na frente unida dos grandes bilionários da tecnologia na primeira fila da posse de Donald Trump. Mas não está isolado.

Entre as poucas vozes que se opuseram publicamente ao “primeiro imediato” até agora está a de Steve Bannon, um controverso ex-estrategista da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump. Bannon vem atacando Musk e seu poder excessivo há meses: chamando-o de “bandido” que só quer dinheiro e prometendo mantê-lo fora da Casa Branca porque o considera muito perigoso.

Gates e Bannon são os únicos que apontam o dedo para Muskque se tornou um leal a Trump depois de ajudá-lo a ganhar a presidência com milhões de dólares.

Apesar da rivalidade, nem Mark Zuckerberg da Meta nem Jeff Bezos da Amazon e Blue Origin criticaram até agora Musk no seu novo papel como chefe do Departamento de Eficiência Governamental e membro-chave da equipa de assessores próximos de Trump. Mas tem havido algumas divergências com Sam Altman da OpenAI, a startup proprietária do ChatGPT e uma das três empresas envolvidas no Stargate, a iniciativa de infraestrutura de inteligência artificial de 500 mil milhões de dólares anunciada por Trump.

Um plano que Musk rejeitou, convencido de que as três empresas envolvidas não tinham os recursos financeiros necessários. Uma alusão que provocou uma resposta seca de Altman e a fúria dos aliados de Trump, que não conseguiram digerir as críticas públicas ao homem mais rico do mundo. O presidente dissipou a polêmica explicando que as palavras de Musk estavam ligadas ao fato de que entre os signatários do Stargate “há alguém de quem ele não gosta, de quem ele odeia”, disse indiretamente, referindo-se a Altman, com quem Musk tem teve uma disputa que já dura meses.

Reprodução reservada © Copyright ANSA