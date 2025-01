Bill O’Reilly estava em uma ‘reunião de gabinete’ durante sua visita a Mar-a-lago

O antigo apresentador da Fox News, Bill O’Reilly, diz que o presidente eleito Trump está “obcecado” em cumprir as suas promessas de campanha e significativamente mais preparado para a presidência do que durante o seu primeiro mandato, após uma recente reunião privada em Mar-a-Lago.

O autor, que disse ter-se reunido com nove presidentes até agora, recebeu uma “intimação” do resort de Trump na Florida e sentiu-se obrigado a ir como jornalista, apesar de não saber para que foi chamado a fazer.

“Quando um presidente diz: ‘Ei, vamos lá’, você vem”, disse O’Reilly na segunda-feira no “NewsNation”.Em equilíbrio“.

O’Reilly descreveu a participação numa “reunião literal do Gabinete”, onde observou discussões sobre tarifas e outras questões políticas.

O jornalista veterano, que celebrou recentemente 50 anos na indústria, disse que a compreensão de Trump sobre as responsabilidades presidenciais evoluiu consideravelmente desde 2017.

“Há oito anos, Donald Trump não sabia realmente o que esperava como presidente dos Estados Unidos e pedia conselhos às pessoas”, disse ele. “Isso não existe mais. Ele sabe exatamente qual é o trabalho.”

Os ex-assessores de Trump, Stephen Miller e Peter Navarro, participaram da reunião junto com Howard Lutnick e outros, disse O’Reilly. Ele descreveu discussões detalhadas sobre o uso de tarifas para pressionar empresas como a Apple a transferir a produção da China para os Estados Unidos.

Embora o presidente eleito pareça ter mais conhecimento sobre governação, O’Reilly previu que a próxima administração enfrentaria conflitos internos, apesar das promessas de disciplina rigorosa da nova chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles.

“O primeiro ano de cada administração presidencial foi um banho de sangue nos bastidores, e este também será”, disse O’Reilly. “As pessoas vão tentar esfaquear umas às outras até a morte, não literalmente, mas figurativamente”.

Suas observações vieram do que ele descreveu como uma visita de três horas a Mar-a-Lago, que incluiu a reunião e o jantar com Trump.

“(Trump) certamente ocupa uma posição muito, muito forte, a posição mais forte de qualquer presidente desde talvez JFK”, disse ele à NewsNation.

NewsNation é propriedade do Nexstar Media Group, que também é dono do The Hill.

Fonte