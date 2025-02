Bill O’Reilly: Trump usará drones se os pôsteres não forem retirados

O ex -apresentador da Fox News, Bill O’Rilly, prevê que, se os cartéis de drogas mexicanos se recusarem a entregar ou interromper suas operações, o próximo passo do presidente Trump será enviar drones armados para atacá -los.

“Espero que aconteça”, disse O’Rilly durante uma aparição na segunda -feira no Newsnation’s “Em equilíbrio”

“Se você não voltar, verá cadáveres em todo o lugar e isso chegará em breve”, acrescentou.

Trump anunciou na segunda -feira de manhã uma pausa imediata sobre as tarifas propostas no país depois de chegar a um acordo com o presidente mexicano Claudia Sheinbaum.

Em correspondência Para a verdade social, Trump revelou que havia falado com Sheinbaum e negociado assistência para fortalecer a soberania fronteiriça dos Estados Unidos e impedir o tráfico de drogas no país.

“Foi uma conversa muito amigável na qual ele concordou em fornecer imediatamente 10.000 soldados mexicanos na fronteira que separava o México e os Estados Unidos”, escreveu o presidente.

Sheinbaum disse que os esforços começariam imediatamente em relação à segurança e ao comércio entre as duas nações.

A medida é produzida após as concessões feitas pela Colômbia após a ameaça de Trump das tarifas no país sul -americano por se recusarem inicialmente a permitir que os migrantes deportados retornem pelos aviões militares dos EUA.

Patrick Djordjevic, da Newsnation, contribuiu para este relatório.

O NewsNation é de propriedade do Nexstar Media Group, que também é dono da colina.

