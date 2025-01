Bill Self diz que o recruta cinco estrelas Darryn Peterson é o melhor jogador que ele já recrutou no Kansas, certo?

Darryn Peterson, um recruta cinco estrelas na turma de 2025esteve em Lawrence na segunda e terça-feira enquanto o Kansas se preparava para seu confronto com West Virginia, uma eventual derrota por 62-61 na abertura do Big 12 dos Jayhawks em Allen Fieldhouse.

Antes do jogo, o treinador Bill Self falou com a mídia e não se conteve com elogios ao seu novo guarda cinco estrelas, que já assinou com o Kansas e se inscreverá neste verão, antes da próxima temporada.

“Para mim, Darryn é o melhor jogador que recrutamos desde que chegamos aqui”, disse Self. “Quando você fala sobre um jogador e uma combinação de jogador e potencial, acho que não há dúvida. Ele é um talento especial.”

Peterson está classificado em terceiro lugar geral na turma de 2025, logo atrás do compromisso da BYU AJ Dybantsa e assinando duque Cameron Boozer.

Eu não sou do tipo que elogia casualmente, mas esse elogio efusivo e as expectativas que o acompanham exigem um mergulho mais profundo, especialmente quando jogadores como Joel Embiid e Andrew Wiggins se prepararam para os Jayhawks nos últimos anos. .

Para ser justo, Self reconheceu os dois, assim como Josh Jackson em seus comentários.

“Você poderia dizer Andrew Wiggins. Você poderia dizer Joel Embiid, embora Joel fosse mais um prospecto do que um jogador na época. E há outro nome que vem à mente, e esse é Josh Jackson.”

Embiid tornou-se um NBA MVP, duas vezes NBA campeão de pontuação e sete vezes NBA All-Star, tudo antes de completar 30 anos. Mas quando ele se comprometeu inicialmente com o Kansas, ele não era considerado uma certeza.

Embiid terminou como o 13º colocado na classe nacional de 2013, mas mesmo isso veio depois de uma grande cobrança tardia. Ele jogou JV quando estava no primeiro ano do ensino médio, saiu do banco durante o verão e foi visto por muitos como um tipo de prospecto de alto risco e alta recompensa. Na verdade, muitas pessoas pensavam que Kansas e Texas, a outra escola que ele estava considerando seriamente, poderiam alcançá-lo se o perseguissem. Foi só com um desempenho estelar no Jordan Brand Classic, um jogo de estrelas da pós-temporada em seu último ano, que Embiid disparou no ranking nacional.

Portanto, é justo dizer que Peterson realizou mais até agora e é um recruta de maior destaque do que Embiid nesta mesma fase, mas dizer que ele tem a mesma vantagem a longo prazo seria ambicioso neste momento.

A comparação é invertida quando se trata de Wiggins. Ele foi o recruta do ensino médio mais condecorado da turma de 2013. O canadense, que jogou beisebol no ensino médio na Huntington Prep, na Virgínia Ocidental, terminou em primeiro lugar geral em 2013, após retornar à turma original após uma breve reclassificação para 2014.

Wiggins continua sendo o único candidato número 1 a se comprometer com os Jayhawks. Seu envolvimento na televisão foi um evento nacional. Ele estava em uma pequena lista dos prospectos mais aguardados desde LeBron James.

Agora em sua 11ª temporada na NBA, Wiggins, a escolha geral nº 1 no Draft da NBA de 2014, ganhou o prêmio de Estreante do Ano em 2015, foi selecionado para o All-Star Game em 2022 e ganhou um campeonato da NBA com o NBA. Golden State Warriors naquele ano. Por melhor que seja, as expectativas eram maiores para Wiggins por causa de sua reputação no ensino médio e devido à sua vantagem atlética, tamanho das asas e instinto de pontuação.

Embora Peterson possa ser um recruta um pouco menos célebre do que Wiggins no mesmo estágio, ele tem a capacidade de ter uma carreira longa e bem-sucedida na NBA se mantiver a mesma trajetória e não for prejudicado por quaisquer variáveis ​​inesperadas.

AVANÇAR: Darryn Peterson, número 3 no ranking do Escotismo, e sua adaptação no Kansas

Os comentários de Self sobre Peterson não são malucos. É comum que os treinadores universitários elogiem os recrutas e os candidatos depois que eles assinam e antes de entrarem no campus e jogarem um minuto de basquete. A posição de Peterson como prospecto pode estar um pouco atrás de onde Wiggins era visto em um estágio semelhante. E não seria justo esperar ou projetar um jovem de 18 anos que correspondesse ao nível de estrelato da NBA que Embiid alcançou até agora.

Mas onde Self pode pelo menos defender é na combinação da reputação atual de Peterson combinada com vantagens futuras, que é a que o treinador do Hall da Fama se referia quando disse “combinação de um jogador e uma perspectiva”.

Peterson está mais adiantado nesta fase do que Embiid e pode muito bem superar o que Wiggins fez em sua carreira profissional quando tudo estiver dito e feito.

Porém, uma coisa é certa: comentários como este de Self sobre Peterson certamente atraem comparações com alguns dos melhores que já fizeram isso em um uniforme KU. Peterson provavelmente chega a Lawrence com as maiores expectativas de qualquer calouro que Self recrutou para o Kansas.