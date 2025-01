Bill Skarsgård, do Nosferatu, revela qual vilão do Batman ele acha que seria “doente” de interpretar

Bill Skarsgård Ele acredita que interpretar o Coringa em um filme do Batman seria “muito doentio”.

Skarsgård é conhecido como Pennywise nos dois filmes de It, incluindo It de 2017 e It Chapter Two de 2019, enquanto em breve ele repetirá o papel na série de 2025 da HBO It: Welcome to Derry. Ele também interpretou recentemente o Conde Orlok no remake de Nosferatu, de Robert Eggers, agora em exibição nos cinemas dos EUA.

Tendo desempenhado papéis em filmes de quadrinhos como Deadpool 2 de 2018, Eternos de 2021 e The Crow de 2024, Skarsgård agora acha que seria “muito doentio” interpretar o Príncipe Palhaço do Crime da DC.

Conversando com Josh Horowitz sobre o Feliz Triste Confuso No podcast, Skarsgård revelou ser um “garoto Batman” enquanto crescia.

Bill Skarsgård acha que há um Coringa legal em algum lugar dele

Quando questionado se ele preferiria interpretar o Batman ou o Coringa neste momento de sua carreira, Skarsgård disse: “Não sei, cara. Acho que provavelmente haveria um Coringa legal em mim, em algum lugar. Acho que isso seria muito doentio.

Skarsgård disse que de todas as atuações anteriores do Coringa, Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas de 2008 foi o seu favorito. “Eu tinha uns 17 anos ou algo assim (quando vi) a performance de Heath. E então ele faleceu. Eu era um aspirante a ator e, para mim, Heath representava tudo o que eu queria ser. “Seu falecimento e suas ações realmente me atingiram fortemente na época.”

No momento, nenhum anúncio oficial foi feito sobre quem interpretará o Coringa no DCU de James Gunn e Peter Safran. Andy Muschietti, que dirigiu Skarsgård em ambos os filmes It, foi escalado para The Brave and the Bold, do DCU, que contará com Batman, embora atualmente não se saiba se o Coringa também aparecerá nesse filme.

“Não sei exatamente onde ele está com isso”, disse Skarsgård sobre The Brave and the Bold, de Muschietti.

Enquanto isso, Barry Keoghan interpreta o Coringa na saga Batman Epic Crime de Matt Reeve, enquanto Joaquin Phoenix recentemente reprisou seu papel como Arthur Fleck/Coringa em Joker: Folie à Deux de 2024.

