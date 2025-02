Bill Skarsgãrd e 2 mais se juntam a Hugh Jackman na morte de Robin Hood

Bill Skarsgãrd se juntou ao elenco de A morte de Robin Hood.

A morte de Robin Hood é um novo filme do escritor e diretor Michael Sarnoski, que anteriormente dirigiu o porco de 2021 e AA Quiet Place: Dia Um dos 2024. Ele anunciou anteriormente que Hugh Jackman e Jodie Eat Will Star Will no filme.

Agora, Skarsgãrd se juntou ao elenco do filme, que vem da Lyrical Media e da Ryder Picture Company.

Quem mais se juntou ao elenco da morte de Robin Hood?

Juntamente com Jackman, Comer e Skarsgãrd, a morte de Robin Hood estrelará Murray Bartlett (The White Lotus) e Noah Jupe (um lugar tranquilo).

“Ao lidar com seu passado após uma vida de crime e assassinato, uma batalha solitária é gravemente ferida e nas mãos de uma mulher misteriosa, que lhe oferece uma oportunidade de salvação”, diz a sinopse do filme. “Estes são os últimos dias de Outlaw Robin Hood”.

A morte de Robin Hood começa nesta semana na Irlanda. O filme será lançado pela A24 nos Estados Unidos depois que a empresa adquiriu os direitos de distribuição de Cannes.

Aaron Ryder e Andrew Swett estão produzindo o filme para a Ryder Picture Company, enquanto Alexander Black e Jackman, da Lyrical Media, também servem como produtores. Sarnoski e Rama Gottumukkala servem como produtores executivos, juntamente com Jon Rosenberg e Natalie Sellers of Lyrical Media.

Skarsgãrd é conhecido por interpretar Pennywise, um papel em que em breve será visto novamente nas boas -vindas da HBO a Derry, no capítulo dois e 2019. Alguns de seus filmes mais recentes incluem 2022, John Wick de 2023: Capítulo 4, Boy Kills Mundo de 2024, o corvo de 2024 e Nosferatu de 2024.

Uma data de lançamento para a morte de Robin Hood ainda não foi anunciada.

Fonte: A24