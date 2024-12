Bill Skarsgård sobre o papel reprisado de Pennywise: Bem-vindo a Derry: ‘É muito difícil’

Bill Skarsgård diz que Isto: Bem-vindo a Derry Será “muito difícil”.

Skarsgård, que agora pode ser visto interpretando o Conde Orlok em Nosferatu de Robert Eggers, anteriormente interpretou Pennywise, o Palhaço Dançante nos dois filmes It de Andy Muschietti, It de 2017 e It Capítulo Dois de 2019.

Em breve ele repetirá o papel em It: Welcome to Derry, uma nova série de televisão que estreia na HBO em 2025 e é desenvolvida por Andy Muschietti, Barbara Andy Muschietti e Jason Fuchs.

Conversando com Josh Horowitz sobre o Feliz Triste Confuso No podcast, Skarsgård disse que o próximo programa será tão assustador, senão mais assustador, do que os filmes It.

“É muito difícil, cara”, disse ele.

O que mais Bill Skarsgård disse sobre Welcome to Derry?

Quando questionado se ele tinha alguma hesitação em retornar ao papel de Pennywise, Skarsgård disse: “Eu senti que, de certa forma, estava farto disso. Foi também porque eu estava filmando isso (Nosferatu), estava fazendo Orlock e, para mim, senti como, ‘Este é o prego no caixão dos meus papéis de monstro.’ Trocadilho intencional. Então eu senti que tinha superado isso e queria fazer coisas diferentes. Claro, Pennywise também me definiu muito. Eu estava tipo, ‘Sou eu, 26 anos’. Ainda não sou um jovem.

“…Então as coisas mudaram. Barbara e Andy, os Muschiettis, estão fazendo isso. Eu os amo. Eles são amigos muito próximos. Família, até. Eu sou o padrinho do seu filho. Então, eu os amo e isso foi: ‘Tudo bem, vamos trazê-lo de volta’.”

Skarsgård também disse: “Foi divertido. Na verdade, gostei mais do que pensei que iria. Há partes em que exploramos lados do velho Pennywise que não vimos, e isso é divertido. Lembrei-me do quanto gostei de trabalhar com Andy e nos divertimos muito juntos. “Acho que há algumas coisas interessantes que não vimos e que estou animado para que as pessoas vejam e gostem, espero.”