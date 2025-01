Billy Crystal e Meg Ryan retornam quando Harry encontrou o anúncio do Super Bowl com Sally Theme

Com o Super Bowl há apenas duas semanas, os anúncios do grande jogo começaram a aparecer lentamente, incluindo uma das maionese de Hellmann, que vê Billy Crystal e Meg Ryan retornando ao local de seu icônico quando Harry encontrou a cena da Sally.

O que acontece no anúncio do Super Bowl?

O novo comercial vê Crystal e Ryan repetindo seus papéis como Sally Albright e Harry queimam dentro da icônica Deli de Katz, na cidade de Nova York, onde o casal está comendo um sanduíche. Ryan propaga um pouco de maio no sanduíche de Hellmann e, como no filme clássico de 1989, ele tem uma reação muito exagerada, à qual Billy Crystal brinca sobre esse “ser real”.

Veja o novo anúncio do Super Bowl abaixo:

O comercial foi oficialmente estreado na Deli de Katz nesta semana, e ali, o diretor do local, Jake Szymanski, disse que soube que foi a primeira vez que os dois atores retornaram ao local desde que filmaram o filme em 1989.

“Ambos disseram que não voltaram aos Katz desde que filmaram a cena, então tivemos que estar lá no momento em que ambos andavam no set”, disse Szymanski (através da THR). “Nem eles se viram em alguns anos. Para que pudéssemos vê -los retornar a este lugar, e as memórias são inundadas e começarem a se lembrar e compartilhar histórias e falar sobre como foi filmar naquele dia.

O comercial também vê uma breve participação especial de Sydney Sweeney, que pronuncia a infame linha “Eu terei o que ele está tendo” para fechar o comercial. Szymanski disse que, como Sweeney está emergindo como uma das maiores estrelas de comédias românticas da geração, fazia sentido que fosse.

“Houve algumas conversas no começo sobre ‘quem vamos conseguir pelo papel de participação especial? Quem terminará o lugar? É uma linha tão icônica, e quando Harry conheceu Sally, é uma comédia romântica tão icônica e um momento Para Meg, obviamente, que estamos recriando ”, disse Szymanski.