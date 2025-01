Billy Ray Cyrus responde às críticas por sua atuação na posse de Trump

Billy Ray Cyrus‘A atuação no Liberty Ball na segunda-feira gerou críticas. A cantora country subiu ao palco para comemorar a posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. Porém, dificuldades técnicas acabaram atrapalhando o desempenho de Cyrus, gerando uma forte resposta dos usuários na Internet.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o desempenho de Billy Ray Cyrus na posse de Trump.

Billy Ray Cyrus aborda críticas ao seu desempenho na posse de Trump

O cantor veterano subiu ao palco para homenagear Donald Trump e cantou o hit “Old Town Road” de Lil Nas X. Porém, no meio de sua apresentação, Billy Ray Cyrus percebeu que o equipamento fornecido estava apresentando alguns problemas. Conseqüentemente, ele pediu ajuda à equipe dos bastidores e disse: “Verificar? Alguém está acordado? Você quer que eu cante mais ou simplesmente saia do palco?

Quando um membro da equipe apareceu no palco para ajudá-lo, Cyrus comentou: “Na vida, quando você tem dificuldades técnicas, você apenas precisa continuar, ou como diria o presidente Trump, ‘você tem que lutar'”. Ainda sem solução, Billy Ray Cyrus decidiu continuar sua apresentação com “Achy Breaky Heart”. Ele também tentou agradar o público incluindo-os no ato, enquanto estalava os dedos, segundo notícias da raposa.

Isso fez com que muitos usuários das redes sociais zombassem do músico de 63 anos online pelo que um usuário disse. desconhecido (anteriormente Twitter) chamou-os de “possivelmente os minutos mais embaraçosos da história do entretenimento”. Desde então, Billy Ray Cyrus respondeu às críticas em torno de sua performance no Liberty Ball, afirmando: “Eu não teria perdido a honra de tocar neste evento, quer meu microfone, guitarra e monitores funcionassem ou não. Eu estava lá porque o presidente Donald J. Trump me convidou. Ontem à noite dancei no Liberty Ball e, ao longo de todos esses anos, aprendi que quando o produtor diz: ‘Você está pronto’, você entretém as pessoas mesmo que o equipamento quebre. Eu estava lá para ajudar as pessoas e nos divertimos muito. “Isso se chama rock n’ roll!!!”

A propósito, Carrie Underwood também passou por dificuldades técnicas semelhantes durante sua passagem pelo palco antes da chegada de Cyrus.