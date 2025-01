Bispo pede a Trump que ‘tenha misericórdia’ de pessoas LGBTQ+ e imigrantes

No serviço de oração inaugural, o reverendo de direita Mariann Budde, bispo episcopal de Washington, fez um apelo direto ao presidente Donald Trump para que tivesse misericórdia da comunidade LGBTQ+ e dos trabalhadores migrantes sem documentos.

Referindo-se à crença de Trump de que Deus o salvou do assassinato, a Sra. Budde disse: “Ele sentiu a mão providencial de um Deus amoroso. Em nome do nosso Deus, peço-lhe que tenha misericórdia das pessoas do nosso país que agora estão assustadas.”

A administração Trump já emitiu ordens executivas revertendo os direitos dos transgêneros e endurecendo as políticas de imigração.

Quando voltou à Casa Branca, Trump foi questionado sobre o sermão.

“Não é muito emocionante, não é?” disse o presidente enquanto caminhava com a equipe em direção ao Salão Oval. “Não achei que fosse um bom serviço. “Eles poderiam fazer muito melhor.”

O serviço da Catedral Nacional de Washington concentrou-se fortemente na unidade nacional. Trump e o vice-presidente JD Vance compareceram com suas famílias, junto com o presidente da Câmara, Mike Johnson, e o indicado ao secretário de Defesa, Pete Hegseth.

No seu sermão, Budde disse que se reuniram “para rezar pela unidade como povo e como nação, não por um acordo, político ou outro, mas pelo tipo de unidade que promove a comunidade através da diversidade e da divisão”.

E acrescentou: “A unidade não é partidária”.

Mais de uma dúzia de líderes religiosos falaram durante o serviço inter-religioso, incluindo aqueles das tradições judaica, muçulmana, budista e hindu.

Visivelmente ausentes entre o clero convidado para falar estavam os evangélicos conservadores, que estão entre os mais fortes apoiantes do Presidente Trump.

No entanto, alguns desses apoiadores evangélicos estavam nos bancos.

Estiveram presentes Robert Jeffress, um antigo apoiador de Trump e pastor da Primeira Igreja Batista de Dallas; Paula White-Cain, televangelista e importante conselheira espiritual durante o primeiro mandato de Trump; e Lorenzo Sewell, pastor da Igreja 180 de Detroit, que deu uma viva bênção na dedicação de segunda-feira.

A Catedral Nacional de Washington sediou 10 serviços oficiais de oração inaugural para presidentes de ambos os partidos. A tradição remonta a 1933.

O último serviço teve uma ênfase diferente dos anteriores. O seu foco estava na nação e não na nova administração, um plano elaborado antes do dia das eleições.

“Estamos num momento único na história do nosso país e é hora de abordar isto de forma diferente”, disse o Reverendíssimo Randy Hollerith, reitor da catedral episcopal, numa declaração em outubro.

“Este será um serviço a todos os americanos, ao bem-estar da nossa nação, à nossa democracia.”

Os textos e canções giravam em torno de temas de compaixão e união, incluindo uma leitura de Deuteronômio 10:17-21, que fala sobre cuidar de órfãos e viúvas e de todos os necessitados.

Os sermões nos serviços inaugurais têm sido frequentemente proferidos por ministros alinhados com a nova administração. Em 2021, o reverendo William Barber, um líder progressista dos direitos civis, pregou diante do presidente Joe Biden na catedral.

Budde, que proferiu o sermão deste ano, juntou-se a outros líderes da catedral nas críticas anteriores a Trump, repreendendo a sua “retórica racializada” e culpando-o por incitar à violência em 6 de janeiro de 2021.

Budde ficou “indignado” em 2020 depois que Trump apareceu em frente à Igreja Episcopal de St. John, que fica perto da Casa Branca. Ele ergueu uma Bíblia depois que a área foi esvaziada de manifestantes pacíficos.

O sermão de Budde a Trump na terça-feira provocou uma reação animada nas redes sociais. Austen Ivereigh, biógrafa do Papa Francisco, escreveu em X que o bispo “nomeou a verdade” ao falar com Trump e Vance. “Suas expressões de fúria e desconforto sugerem que ela conseguiu.”

Jeffress, por outro lado, postou no X que Budde “insultou em vez de encorajar nosso grande presidente” e que “havia uma repulsa palpável no público por suas palavras”.

A única parte do serviço religioso de terça-feira que parecia feita sob medida para Trump foi a inclusão do cantor de ópera Christopher Macchio, que também cantou o hino nacional na inauguração.

O tenor cantou “Ave Maria”, uma das canções favoritas de Trump, que Macchio cantou num comício de Trump e na Convenção Nacional Republicana.

Antes do início do culto, Macchio cantou hinos como “How Great Thou Art” e outro favorito de Trump, “Hallelujah”, escrito por Leonard Cohen.

À medida que o serviço de oração se aproximava do fim, Trump juntou-se a outros cantando “America the Beautiful”.

Trump também agradeceu a muitos clérigos que participaram enquanto passavam por ele, exceto Budde, a quem ele não reconheceu.