Bispo que implorou a Trump diz que não vai pedir desculpas

A reverenda que apelou ao presidente Trump para ter misericórdia das crianças transgénero e dos imigrantes durante um serviço de oração pela sua tomada de posse disse numa nova entrevista que não iria pedir desculpa pelos seus comentários.

“Não vou me desculpar por pedir misericórdia para os outros”, Dom Mariann Edgar Budde disse à revista TIME em entrevista publicada na tarde de quarta-feira.

A entrevista ocorre depois que Trump criticou Budde como um “esquerdista radical, que odeia Trump” e pediu-lhe que se desculpasse por seus comentários “nojentos” no serviço de oração da Catedral Nacional na terça-feira.

“O suposto Bispo que falou no Serviço Nacional de Oração na manhã de terça-feira era um radical esquerdista linha-dura que odiava Trump. Ela trouxe sua igreja para o mundo da política de uma forma muito rude. não era atraente ou inteligente”, disse Trump em um longo post no Truth Social na manhã de quarta-feira.

“Ela não mencionou o grande número de imigrantes ilegais que entraram no nosso país e mataram pessoas. Muitos foram internados em prisões e instituições psiquiátricas”, acrescentou o presidente. “É uma onda gigante de crimes que está ocorrendo nos Estados Unidos. Além de suas declarações inadequadas, o serviço foi muito chato e pouco inspirador.”

Trump também pediu a ela e à igreja que pedissem desculpas a ele.

“Ela não é muito boa em seu trabalho! Ela e sua igreja devem desculpas ao público!

Budde, na entrevista à TIME, rejeitou algumas das caracterizações que Trump fez dela, dizendo: “Eu não odeio o presidente Trump. Tento ao máximo não odiar ninguém e ouso dizer que também não sou de “esquerda radical”, seja lá o que isso signifique. “Isso não é quem eu sou.”

Sobre se ela é boa em seu trabalho, Budde disse: “Isso cabe a outras pessoas julgarem, então ele certamente tem direito à sua opinião”.

Horas antes de Trump acessar as redes sociais, Budde fez um apelo a Trump durante seu sermão, enquanto ele estava sentado no banco da frente do culto.

“Peço-lhe que tenha piedade das pessoas do nosso país que estão assustadas. “Existem crianças gays, lésbicas, transexuais, famílias democratas, republicanas e independentes, algumas das quais temem pelas suas vidas”, disse ele.

“As pessoas que colhem as nossas colheitas e limpam os nossos edifícios de escritórios, que trabalham em explorações avícolas e frigoríficos, que lavam a louça depois de comer em restaurantes e trabalham no turno da noite nos hospitais, podem não ser cidadãos ou ter documentação legal adequada.” a grande maioria dos imigrantes não são criminosos”, acrescentou.

Durante os seus comentários sobre os imigrantes, Budde observou que os trabalhadores imigrantes “pagam impostos” e são “membros fiéis” de igrejas, mesquitas, sinagogas e templos americanos, argumentando que os seus filhos “têm medo de que os seus pais sejam levados embora”. E apelou a Trump para ajudar as pessoas que fogem de zonas de guerra e de perseguição.

Budde também disse a Trump que as pessoas no nosso país têm medo da sua presidência.

Questionado se queria encorajar outros a rejeitar as políticas de Trump, Budde disse à TIME: “Adoraria que as pessoas surgissem com outra alternativa, sim, e trouxessem compaixão e amplitude ao nosso discurso público”.

