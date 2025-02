BJ Novak Asa para Mindy Kaling durante a celebração do Walk of Fame Star Hollywood

BJ Novak e Mindy Kaling Mais uma vez, ele demonstrou seu link inabalável em um evento especial. Em 18 de fevereiro de 2025, a atriz, escritor e produtor recebeu um Passeio de fama de Hollywood Estrela, marcando um marco importante em sua carreira. Durante a cerimônia, Novak, seu ex -amigo e ex -co -estrela do escritório, declarou um discurso que combinava elogios sinceros com um humor brincalhão. Sua profunda conexão, que começou no escritório dos escritores do escritório, era evidente enquanto eles trocavam palavras quentes e rindo.

Foi o que BJ Novak disse sobre Mindy Kaling.

O que BJ Novak disse sobre Mindy Kaling?

BJ Novak falou na cerimônia de fama de Mindy Kaling Hollywood, onde elogiou suas realizações profissionais e qualidades pessoais, enquanto fazia piadas alegres sobre sua personalidade.

Ele ressaltou que Kaling era a única mulher no escritório do escritório no escritório em 2004 e atribuída a seus créditos mais escritos no programa. Ele reconheceu seu amor pela fama com humor, dizendo: “Mindy também está em seu tempo livre, garanto -lhe, muito superficial”. (através EUA hoje)

Novak disse que seus amigos e colegas sempre sabiam que Kaling seria famoso, mas admirava o quão bem ele lidava com o sucesso. “Sempre soubemos que você seria famoso, mas não tínhamos idéia de quão bonito o trabalho lidaria”. Ele acrescentou que o nome de Kaling pertencia aos lendários artistas do Paseo de la Fama. “Não apenas nomes como Mary Tyler Moore e Lucille Ball, mas nomes como H&M e Zara. Eu sei o quanto tudo significa para você.

Durante seu discurso de aceitação, Kaling reconheceu o papel de Novak em sua vida, chamando -o de “parte integrante” de sua família. Ela revelou que sua filha o chama de “tio Fofo” e brincou por ser encontrado por ele mesmo depois de anos de amizade. “Agora estou com tanta habilidade com cílios, aos 29 anos, como quando o conheci aos 24 anos. Eu te amo”, disse ele.

Kaling também abraçou Novak depois de seu discurso e Novak a beijou na bochecha. Seu relacionamento próximo levou a especulações públicas sobre sua dinâmica, e Kaling confirmou anteriormente que Novak é o padrinho de pelo menos dois de seus filhos. Embora uma vez que saíssem, ambos insistiram que seu vínculo é uma amizade duradoura, em vez de um relacionamento romântico.