BJD aumenta o ataque a Odisha CM em seus comentários sobre a tez das mulheres tribais

O ministro do Chef de Odisha, Mohan Majhi, fala do investimento da 18ª Convenção de Pravasi Bharatiya, em Bhubaneswar em 9 de janeiro | Crédito da foto: Ani

Depois que o Congresso atacou o primeiro -ministro Mohan Majhi sobre seus supostos comentários sobre a tez das mulheres tribais, Biju Janata Dal exigiu um pedido de desculpas ao afirmar que sua declaração havia prejudicado profundamente os sentimentos.

“A declaração de Odisha cm do Sr. Majhi de que ele estava procurando uma mulher justa comprometida com o casamento e é por isso que ele se casou no distrito de Mayurbhanj reflete sua mentalidade discriminatória. Como o próprio tribal, seu comentário de que as mulheres tribais não são justas prejudicaram profundamente nossos sentimentos ”, o líder do BJD e ex -membro de Rajya Sabha, Sarojini Herram.

Dirigindo -se a uma conferência de imprensa, Fembram, juntamente com o presidente do Mayurbhanj Zilla Parishad, Bharati Hansda, em Baripada, disse: “Em vez de rening a segurança e o bem -estar da comunidade tribal, ele fez comentários sobre tiro. “

“Numa época em que os incidentes de estupro e atrocidades contra mulheres tribais estão aumentando em todo o estado, mesmo em Nabarangpur, Rourkela, Kuchinda e Remuna, e quando a comunidade tribal em Odisha não se sente segura, condenamos firmemente os comentários dos comentários dos comentários dos O cm “. Ela disse.

O ex -vice de Rajya Sabha disse: “Desde que o governo do BJP assumiu o poder, o desenvolvimento de tribos no estado foi negligenciado. Depois que o projeto de Polavaram for concluído, 122 aldeias dominadas pela tribo em Malkangiri ficarão imersas, no entanto, o Tribal do CM Majhi permaneceu em silêncio sobre esse assunto.

A Sra. Hansda disse que, sob a liderança do ex -primeiro -ministro, Naveen Patnaik, o governo anterior do BJD havia empregado importantes iniciativas de desenvolvimento para a educação tribal, incluindo a transformação das escolas e o estabelecimento de um Conselho de Desenvolvimento Especial (SDC) para Tribal áreas.

No entanto, em vez de continuar com este programa de desenvolvimento, o Tribal CM interrompeu os projetos realizados através do SDC. Eles exigiram que o Sr. Majhi se desculpasse ao povo do estado.

Na segunda -feira, o Congresso realizou uma conferência de imprensa criticando Odisha CM por comentários sobre mulheres tribais. No entanto, o BJP defendeu Majhi dizendo que um comentário inocente feito em uma piada havia sido deliberadamente deturpado para obter lucros políticos.