BJP, AAP, Cong. Dominar a lista de candidatos mais ricos; Os dois principais têm ativos de mais de ₹ 200 milhões de rúpias: Relatório ADR

Karnail Singh, o candidato do Partido Bharatiya Janata (BJP) da sede de Shakur Basti do norte de Delhi com ativos de ₹ 259 milhões de rúpias, é o mais rico dos 699 candidatos que lutam contra as eleições da Assembléia de 5 de fevereiro, de acordo com a A. Relatório publicado na segunda -feira pela Associação de Reformas Democráticas (ADR).

O relatório também declarou que cinco candidatos têm ativos de mais de ₹ 100 milhões de rúpias e, entre os 10 candidatos mais ricos, a maioria pertence ao BJP (5), seguido pelo Partido Aam Aadmi (3) e pelo Congresso (2).

Por outro lado, 222 (31,76%) candidatos relataram ativos inferiores a ₹ 10 lakh. O relatório da agência de direitos de pesquisa também disse que três candidatos que lutam como independentes declararam zero ativos.

A análise dos declarações dos candidatos revelou que o Lakra Dhampal do Congresso, o candidato mais rico nas eleições de 2020 (então com AAP), caiu no nono lugar na lista de candidatos mais ricos.

Ele também descobriu que os ativos combinados de todos os candidatos totalizaram 3.952 milhões de rúpias, com uma média de ₹ 5,65 milhões de rúpias por candidato, em comparação com ₹ 4,34 milhões de rúpias em 2020.

‘Padrão recorrente’

Ele acrescentou que, entre os três principais partidos, a AAP dominante tem o maior número de candidatos (29) com casos criminais graves (crimes como assassinato, seqüestro, agressão e crimes não relacionados à violação. Seguido pelo Congresso (13) e BJP (9).

“As instruções do Supremo Tribunal não tiveram efeito sobre os partidos políticos na seleção de candidatos, pois eles seguiram novamente sua prática anterior de dar ingressos para cerca de 19% dos candidatos com casos criminais. Todos os principais partidos deram ingressos para 12% a 63% dos candidatos com casos criminais declarados ”, afirmou o relatório da ADR.

De acordo com a análise da agência dos direitos das pesquisas, a maioria dos candidatos (235) está na faixa etária de 41-50, em comparação com 199 em 2020. No entanto, o número de candidatos com idades entre 25 e 30 é reduzido De 57 em 2020 a 46 desta vez.