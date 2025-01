BJP acusa CM Atishi de violar o MCC e pede-lhe que retire a nomeação do assento de Kalkaji

Atishi sai após apresentar sua nomeação para as eleições para a Assembleia de Delhi no Escritório Eleitoral Distrital de Nova Delhi na terça-feira, 14 de janeiro de 2025 | Crédito da foto: ANI

O BJP acusou na terça-feira o ministro-chefe de Delhi, Atishi, de violar o modelo de código de conduta (MCC) ao usar um veículo do governo para trabalhos relacionados à campanha. Ele exigiu que retirasse sua nomeação para a cadeira de Kalkaji por motivos morais.

Atishi apresentou sua nomeação pelo eleitorado da assembleia de Kalkaji na terça-feira (14 de janeiro de 2025) para as próximas eleições em Delhi, a serem realizadas em 5 de fevereiro. A contagem dos votos acontecerá no dia 8 de fevereiro.

Em conferência de imprensa, o deputado do BJP Ramvir Singh Bidhuri disse que a Sra. Atishi, candidata da AAP do assento de Kalkaji, tem o seu escritório eleitoral em Govindpuri, onde os materiais de campanha foram transportados através de um veículo do Departamento de Obras Públicas (PWD).

Ele também alegou que os voluntários da AAP usam veículos do governo de Delhi para viajar de um lugar para outro.

“A Polícia de Delhi registrou um FIR contra um oficial PWD por violar a MCC”, disseram as autoridades.

O oficial distrital apresentou inicialmente uma queixa contra a Sra. Atishi, alegando o uso de um veículo do governo para fins políticos em 7 de janeiro.

“Após investigação detalhada, a polícia registou um FIR contra o agente da PWD por utilizar um veículo do governo para campanha eleitoral”, disse um agente da polícia.

O caso foi apresentado na delegacia de polícia de Govind Puri após denúncia de um líder do BJP.

Bidhuri disse que Atishi deveria renunciar ao cargo de Ministro-Chefe e retirar sua nomeação de Kalkaji por motivos morais por “violar” a MCC.