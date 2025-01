BJP aumentará a presença de mulheres na organização

É provável que o BJP tenha uma maior representação de mulheres nas suas estruturas organizacionais, em comparação com os seus comités cessantes a vários níveis, da cabine para cima, à medida que se prepara para a implementação da lei que reserva um terço dos assentos do Lok Sabha e das assembleias estatais para mulheres . .

Fontes disseram que num estado como Madhya Pradesh, o BJP pode ter pelo menos sete a oito mulheres presidentes distritais nos seus 62 distritos organizacionais, contra nenhuma na estrutura anterior.

Da mesma forma, em Bihar, o BJP nomeou recentemente duas mulheres presidentes distritais no meio do seu exercício eleitoral organizacional em curso a nível nacional.

Fontes do partido disseram que a sua liderança nacional considera que é necessário formar um grupo de mulheres líderes de baixo para cima para que haja candidatas capazes quando a lei que reserva um terço do Lok Sabha e dos assentos na assembleia entrar em vigor.

“Na ausência de alternativas femininas genuínas, os líderes masculinos dominantes apoiarão as mulheres ligadas à família para preencher a quota. A mensagem para nós é que devemos cultivar mulheres líderes desde a base”, disse um importante líder estadual do BJP.

Em Madhya Pradesh, considerada uma organização estatal modelo para o BJP dentro do partido, foram feitos esforços para garantir que pelo menos três mulheres sejam incluídas nos comités de 11 membros na maioria dos lugares, disse ele.

Da mesma forma, o partido também continua o seu exercício para tornar a sua organização mais representativa, introduzindo um número adequado de SCs, retrógrados e STs, acrescentaram fontes.

Fontes do partido observaram que as unidades básicas da estrutura organizacional, tais como o mandal e as unidades distritais, são as mais contestadas e as mulheres têm estado tradicionalmente em desvantagem na política local dominada pelos homens.

Isto é verdade para todos os partidos, uma vez que líderes locais fortes querem controlar as áreas de onde provêm para prosseguirem as suas ambições políticas, acrescentaram.

O Partido Bharatiya Janata está atualmente no meio do seu processo eleitoral organizacional no período que antecede a eleição do seu novo presidente nacional, que substituirá JP Nadda. Ele está no comando desde 2020 e atualmente é também ministro da União.

O processo de eleição de um novo presidente nacional começará quando as eleições organizacionais estiverem concluídas em pelo menos metade dos estados.

Fontes do partido disseram que o processo deverá ser finalizado em pelo menos 30 dos cerca de 37 estados organizacionais até o final deste mês.

No ano passado, o Parlamento aprovou o Projeto de Lei da Constituição (Cento e Vigésima Oitava Emenda), mais conhecido como Projeto de Lei de Reserva das Mulheres.

Reserva 33% de assentos nas assembleias estaduais e no Lok Sabha para mulheres, e a disposição entrará em vigor após o censo e subsequente exercício de delimitação.

O governo ainda não anunciou o censo, que foi realizado pela última vez em 2011, mas espera-se que o faça ainda este ano.