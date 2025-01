BJP divulga segunda lista de 29 candidatos para as eleições para a Assembleia de Delhi

O Partido Bharatiya Janata (BJP) divulgou sua segunda lista de 29 candidatos para as próximas eleições para a Assembleia de Delhi. O partido convocou Kapil Mishra, um ex-MLA do Partido Aam Aadmi (AAP) que foi desqualificado do partido em 2019, substituindo o atual Karawal Nagar MLA Mohan Singh Bisht.

Juntando-se às fileiras dos filhos do ex-ministro-chefe de Delhi na briga, Harish Khurana foi escalado de Moti Nagar. O partido já havia contratado Parvesh Sahib Singh de Nova Delhi, filho do ex-ministro-chefe Sahib Singh Verma. O Congresso nomeou Sandeep Dikshit, filho da ex-ministra-chefe Sheila Dikshit.

Com a segunda lista, o BJP nomeou até agora candidatos para 58 assentos nas eleições para a Assembleia de Deli, de 70 membros. A eleição está marcada para 5 de fevereiro e a contagem dos votos ocorrerá em 8 de fevereiro.

Além disso, o BJP tem cinco mulheres na segunda lista, incluindo Deepti Indora de Matia Mahal e Neelam Pahalwan de Najafgarh. O partido incluiu um total de sete mulheres nas duas listas.

Abhay Verma, titular do MLA, também foi recrutado em Laxmi Nagar. O partido substituiu dois dos sete MLAs em exercício. A primeira lista do partido incluía oito vira-casacas. O líder do BJP, Karnail Singh, disputará o ex-ministro da AAP, Satyendar Jain, de Shakur Basti. O partido também tem vários vereadores titulares do MCD, incluindo Gajendra Daral, que se juntou ao partido depois de vencer como candidato independente nas eleições do MCD em Mundka.

Vários candidatos que aparecem na lista incluem MLAs que perderam eleições anteriormente em 2013, 2015 e 2020.

O BJP, que assumiu o comando de Deli pela última vez em 1998 e conquistou três e oito assentos nas eleições de 2015 e 2020, procura garantir a maioria na Assembleia de 70 membros, cujas eleições serão realizadas em Fevereiro, após uma votação de 26 membros. .-ano de descanso. A AAP já anunciou candidatos para todas as cadeiras, enquanto o Congresso divulgou 48 nomes até agora.