BJP instala bangladeshianos e rohingyas em toda a Índia, centro responsável pela segurança da fronteira: AAP

Um dia depois de AAP MLA Mohinder Goyal receber avisos sobre suposta conexão com um sindicato de migrantes ilegais de Bangladesh, o parlamentar de Rajya Sabha Sanjay Singh na segunda-feira (13 de janeiro de 2025) acusou o BJP de estabelecer “Bangladeshis e Rohingyas” em todo o país.

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, deve ser responsabilizado pela situação, uma vez que a segurança das fronteiras é da responsabilidade do Centro, disse o líder sênior da AAP.

“Nos últimos 10 anos e meio, o primeiro-ministro, o ministro do Interior e o ministro dos Negócios Estrangeiros – todos do BJP – instalaram bangladeshianos e rohingyas no país. Eles enganaram o país apenas para obter benefícios eleitorais”, disse Singh. ele afirmou em uma entrevista coletiva.

Singh perguntou como os bangladeshianos e os rohingyas cruzaram a fronteira e entraram na capital nacional nos últimos 10 anos e quantos deles foram deportados.

O deputado da AAP perguntou como os migrantes cruzaram a fronteira ao longo de Bengala Ocidental, Assam e Tripura, passaram por Bihar, Jharkhand e Uttar Pradesh e chegaram a Delhi.

Como os bangladeshianos invadiram as fronteiras do país? ♦️ É responsabilidade do governo central proteger as fronteiras do país, mas o BJP traiu o país. ♦️ Quero perguntar ao primeiro-ministro Modi e ao ministro do Interior, Amit Shah, como os bangladeshianos chegaram a Delhi depois de cruzar a fronteira? –@SanjayAzadSlnpic.twitter.com/ZWliyKXTzO -AAP (@AamAadmiParty) 13 de janeiro de 2025

Singh também disse que o primeiro-ministro deveria ser questionado sobre o paradeiro da ex-primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Haseena. Chamando Haseena de “líder dos Rohingyas de Bangladesh”, o líder sênior da AAP perguntou: “Onde eles a mantêm?” Haseena voou para a Índia depois de ser destituída do poder por protestos antigovernamentais em Bangladesh.

No domingo, o BJP atacou o supremo Arvind Kejriwal da AAP, questionando o seu “silêncio” sobre as alegadas ligações de Goyal com um sindicato que facilita o Aadhaar e cartões de eleitor para imigrantes ilegais do Bangladesh em Deli.

Leia também | 14 ‘imigrantes ilegais’ de Bangladesh deportados desde 11 de dezembro: DCP (Central)

O líder do BJP, Smriti Irani, afirmou que a agência de investigação encontrou assinaturas e selos de dois MLAs da AAP, Sr. Goyal e Jai Bhagwan, nos formulários de atualização do Aadhaar para 26 migrantes ilegais de Bangladesh na cidade.

Durante a coletiva de imprensa, Goyal disse que abriria um processo de difamação contra Irani e o porta-voz do BJP, Sudhanshu Trivedi.