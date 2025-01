BJP intensifica retórica de Ram em Delhi

Vista de uma gaushala perto de Pragati Maidan, onde centenas de bandeiras açafrão foram hasteadas por “indivíduos desconhecidos” na noite do primeiro aniversário da consagração do Templo Ram. | Crédito da foto: Ashna Butani.

Uma nova onda de açafrão está varrendo Delhi, com centenas de bandeiras ‘Jai Shri Ram’ voando pelas localidades durante a noite, enquanto o Partido Bharatiya Janata (BJP) intensifica sua campanha para as próximas eleições para a Assembleia.

O BJP lançou sua canção de campanha, ‘Jo Ram ko lekar aye, unka raj hoga Dilli mein (Aqueles que trouxeram Ram, governarão Delhi)’, na quarta-feira para marcar o primeiro aniversário da consagração do Templo Ram em Ayodhya.

Esta onda de açafrão é particularmente evidente em Anna Nagar, um aglomerado de bairros de lata em ITO sob o círculo eleitoral da Assembleia de Jangpura, onde os residentes acordaram e encontraram centenas de bandeiras ‘Jai Shri Ram’ na área. Segundo os moradores, quase todas as casas, lojas e autoriquixás ostentam agora uma bandeira recém-instalada.

Raja Ram, um vendedor de vegetais de 50 anos, descobriu uma bandeira ‘Jai Shri Ram’ hasteada acima de sua loja na manhã de quarta-feira. Ele alegou que foi instalada por desconhecidos à meia-noite e expressou incerteza sobre se as bandeiras permaneceriam. “Alguns poderiam removê-los, enquanto outros os deixariam permanecer”, disse ele.

Bandeiras semelhantes também apareceram na área no ano passado, algumas instaladas por moradores e outras por estranhos. Eles acabaram desaparecendo ou foram danificados devido aos fortes ventos e chuvas, segundo moradores.

problemas urgentes

Destacando os problemas persistentes na área, Ram disse que as monções anuais causam inundações e até causaram o desabamento de casas em 2020. “O maior problema aqui é que os esgotos rompem e começam a transbordar durante as monções. “As crianças não podem ir a pé para a escola e nosso trabalho é afetado”, disse ele.

O BJP utilizou amplamente o seu slogan de campanha, “Jo Ram ko laye hain, hum unko layenge”, durante as eleições de Lok Sabha. O seu impacto ainda é evidente, e eleitores como Dhruv, um motorista de 26 anos, confirmam que a consagração do Templo Ram influenciará o seu voto.

“Alguns de nós levantamos bandeiras à noite por causa das comemorações do primeiro ano. A inauguração do templo foi importante para todos nós e terá um papel fundamental nas próximas eleições”, afirmou, caminhando por uma rua ladeada por bandeiras de ambos os lados. Ele acrescentou que também colocou bandeiras em sua casa.

Uma moradora de 33 anos disse que trabalhadores do BJP instalaram bandeiras em seu bairro na noite de terça-feira enquanto cantavam a música de campanha do partido. “É um símbolo de apoio ao BJP para impedir a entrada de trabalhadores de outros partidos na área. Hindus e muçulmanos vivem em harmonia aqui e houve tentativas de nos dividir por motivos religiosos”, disse ele.

A sua principal preocupação, no entanto, é o abastecimento de água pouco fiável. “Existem dois aquedutos e um tem abastecimento irregular. Muitas pistas ainda não têm acesso à água. As inundações também nos afetam seriamente.”

‘Questão emocional’

O líder local do BJP, Sunny Sarwan, atribuiu o surgimento de bandeiras na área ao apego sentimental ou ‘bhavna’ dos residentes. Um grupo de moradores idosos disse que jovens acenderam lâmpadas no bairro na noite de terça-feira em uma demonstração de apoio.

Do lado de fora de uma gaushala perto de Pragati Maidan, a rua se transformou em um mar de açafrão, com centenas de fileiras de bandeiras menores adornando a área. As faixas foram colocadas pelas autoridades gaushala na noite de terça-feira, segundo Bhupinder Kumar, um vendedor de 42 anos que dirige uma loja na calçada.

Contudo, para o Sr. Kumar, a consagração do templo não é uma prioridade máxima e ele tem preocupações mais prementes. Ele observa que as autoridades removeram a sua casa enquanto preparavam a área para a cimeira do G20 no ano passado. “Para algumas pessoas, Deus tem sido benevolente, mas para aqueles de nós que não são tão afortunados, questões como subsistência e emprego ocuparão o centro das atenções”, disse ele.