BJP MLA participa de evento da estátua de Mahatma Gandhi em Belagavi

BJP MLA e o ex-ministro ST Somashekhar participaram da inauguração da estátua de Mahatma Gandhi em frente a Suvarna Soudha em Belagavi em 21 de janeiro.

Ele disse que participou do evento porque era um programa do governo e foi convidado pelo governo de Karnataka. “Sou um congressista original e seguidor de Gandhiji. Outros podem fazer política, mas eu não. Fazer política acima de tudo não é bom. É verdade que há muitas diferenças entre o BJP e a ideologia de Gandhiji. Alguns membros e líderes do BJP podem não vir, mas eu vim porque acredito na ideologia de Gandhiji”, disse ele.

Questionado, ele disse que não pensa em ingressar no Congresso no momento. “Vamos ver mais tarde”, disse ele.