BJP publica quarta lista com nove nomes e abre espaço para aliados

Candidato do BJP do distrito eleitoral de Karawal Nagar, Kapil Mishra, durante um comício antes de apresentar sua nomeação na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: PTI

Faltando apenas um dia para a apresentação dos documentos de nomeação para as eleições para a Assembleia de Delhi, em 5 de fevereiro, o Partido Bharatiya Janata (BJP) anunciou na quinta-feira sua quarta lista de nove candidatos, nomeando as opções do partido para os distritos eleitorais de Grande Kailash e Assembleia de Babarpur, de onde os ministros de Delhi estão contestando.

O partido convocou Shikha Rai da Grande Kailash para enfrentar o líder sênior da AAP Saurabh Bharadwaj e Anil Vashishth de Badarpur para competir contra Gopal Rai da AAP.

Com isso, o BJP anunciou até agora 68 candidatos para a Câmara de 70 membros.

Mais tarde, seu aliado Janata Dal (United) declarou Shailendra Kumar como seu candidato pelo círculo eleitoral da Assembleia de Burari.

Segundo fontes, o Partido Lok Janshakti (Ram Vilas), liderado pelo Ministro da União Chirag Paswan e um aliado da Aliança Democrática Nacional liderada pelo BJP, provavelmente nomeará o seu candidato do assento Deoli (reservado) no sudeste de Deli.

O BJP contratou o filho de três vezes MLA Karan Singh Tanwar, Bhuvan Tanwar, do acantonamento de Delhi, e o líder de Purvanchali, Chandan Kumar Chaudhary, de Sangam Vihar.

Ele também nomeou Sanjay Goyal da cadeira de Shahdara para enfrentar Jitender Singh Shunty, que recentemente deixou o partido para se juntar à AAP. Outros candidatos apresentados são Poonam Sharma de Wazirpur, Ravinder Kumar Indraj de Bawana, Ravikant Ujjain de Trilokpuri (SC) e Praveen Nimesh de Gokalpur (SC).

Candidatos de alto nível

Enquanto isso, vários candidatos importantes, incluindo Harish Khurana do BJP, Manjinder Singh Sirsa, Arvinder Singh Lovely, Sandeep Dikshit do Congresso e Manish Sisodia da AAP apresentaram seus documentos de nomeação.

O último dia para indicações é 17 de janeiro; Para a retirada, é 20 de janeiro.