‘BJP, RSS tentando criar uma falta de harmonia em Tangupparankundram, mantendo as eleições em mente’

O BJP e o RSS estavam tentando criar uma falta de harmonia em Tangupparankundram em Madurai, tendo em mente as eleições da Assembléia de 2026, disse o advogado S. Vanchinathan, coordenador de Madha Nalinaka Amaipugal, em uma reunião de imprensa realizada em Madurai no domingo.

Dirigindo -se aos mediadores, Vanchinathan disse que os casos judiciais já haviam resolvido o problema há mais de 100 anos. Os direitos do dargah, a administração do templo e do governo já haviam sido determinados através de várias rodadas de litígios.

Quando todos seguiram esses direitos de maneira pacífica, o BJP e o RSS estavam tentando criar um problema ao lançar uma campanha falsa. Os moradores de TiTarankundram, a administração do templo e o dargah coexistiram pacíficos e não levantaram nenhum problema, disse ele.

No entanto, foram as roupas hindus que agora tentavam criar uma falta de harmonia na região, disse ele e instou a administração do distrito de Madurai a tomar medidas apropriadas contra aqueles que tentaram criar um problema.