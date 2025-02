BJP STAGES BLOTELADE DE ESTRADA EM PUDUKKOTTAI para a prisão do professor

Membros do bloqueio de estradas do BJP Stages perto de Pudukkottai Collect na quarta -feira | Crédito da foto: acordo especial

O quadro do BJP enche um protesto de bloqueio de estradas em Pudukkottai na quarta -feira, exigindo a renúncia do ministro da lei de Tamil Nadu S. Reguatia e da educação escolar Anbil Mahesh Poyozhi após a sequência da prisão de um professor da escola do governo sob o cargo de assédio sexual no distrito Na segunda -feira.

Contendo o incidente, o presidente do Distrito Oeste do BJP, Ramachandran, dirigiu uma manifestação perto do escritório do colecionador. No entanto, a polícia não concedeu permissão ao protesto. Quando a caixa do BJP tentou marchar de Palpannai para o escritório do colecionador, a polícia os prendeu na travessia Roundana usando barricadas. Em resposta, os manifestantes organizaram um bloqueio de estrada, elevando os slogans contra o governo do estado e a polícia por negar permissão para demonstrar.

A polícia retirou com força os manifestantes e os parou. O bloqueio da estrada dirigiu para a interrupção temporária do tráfego na estrada Pudukkotta-Tiruchi.