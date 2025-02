Blake Lively é processado por PR de gerenciamento de crises no meio da demanda de Justin Baldoni

Entre Blake Lively’s Batalha legal com Justin Baldoni, a empresa de relações públicas de Jed Wallace a processou por difamação. O proprietário da empresa de gerenciamento de crises acusou a estrela de Gossip Girl de difamá -lo, mencionando que ele criou “conteúdo artificial” nas plataformas de mídia social para atacá -la.

Aqui estão todos os detalhes do processo contra a Lively e o que isso significa para sua disputa legal com Baldoni.

Por que Blake Lively foi exigido pela empresa de relações públicas?

Jed Wallace, o proprietário da empresa de relações públicas, as relações de rua, se juntou ao drama de Blake Lively e Justin Baldoni para processar a atriz. Segundo relatos, ele entrou com uma ação no Tribunal Federal do Texas em 4 de fevereiro.

Ele Documentos oficiais A demanda de Wallace afirma que ele termina com a atriz americana mencionou a empresa de relações públicas em seu processo contra Baldoni. Ela acusou seu co-ator de criar conteúdo imaginário nos sites de mídia social que o defenderam. Além disso, Wallace exigiu US $ 7 milhões em danos. Ele também solicitou uma ordem judicial para esclarecer que não tinha participação para assediar animado.

A demanda atual de Wallace afirma: “Como animada, ele admitiu mais tarde, ele não sabia fatos para apoiar acusações contra Wallace ou Street … nem Wallace nem Street tinham nada a ver com o suposto assédio sexual, represálias, não investigando, ou ajudando e incitando suposto assédio ou suposta represália. Nem eles poderiam ter violado um contrato com animado porque não existe esse contrato.

A demanda de Jed Wallace ocorre um mês depois Blake Lively Pedido Faça isso depôs em ela e na batalha legal de Baldoni. Seu processo afirmou que sua empresa de relações públicas tentou criar “um exército digital” contra ela. Além disso, a petição explicou que a empresa de Wallace promoveu o conteúdo que aparentemente parecia autêntico e lhes forneceu a mídia. Embora ele finalmente tivesse o potencial de influenciar a declaração do público em geral contra animado.

Além disso, a demanda de Lively alegou o esforço de Wallace para “sementes e influenciar os fóruns on -line”, que a atacou, mas defendeu Baldoni. Enquanto isso, seu advogado, Michael Gottlieb, também respondeu à recente demanda de Wallace. Ele disse O repórter de Hollywood“Outro dia, outro estado, outra demanda de nove números que buscam processar a Sra. Lively ‘in Oblivion’ por falar contra assédio sexual e represálias”.

Gottlieb também acusou a demanda atual de ser mais do que “um truque de publicidade”. Ele acrescentou que “é retaliação transparente” que responde às acusações que contêm reivindicações de assédio sexual. Segundo Gottlieb, a demanda é uma “queixa de retaliação” contra o pedido de Blake Lively com o Departamento de Direitos Civis da Califórnia.