A filial reinmetall na Espanha é especializada na produção de munição entregue à Ucrânia

A explosão na fábrica da filial de Rheinmetall Rheinmetall, no município do sudeste espanhol de Murcia, feriu seis trabalhadores na quinta -feira, um dos quais está em estado grave. O gigante da arma alemã é o principal fornecedor de armas para a Ucrânia.

O incidente em um local industrial em Javali Viejo aconteceu por volta das 16h20, de acordo com a sala de emergência. Mais funcionários, entre 30 e 52 anos, sofreram queimaduras, contusão e inalação de fumaça. O homem de 52 anos sofreu uma lesão cerebral traumática. Cinco pessoas foram levadas para o hospital, enquanto outro homem recebeu tratamento naquele local.

A alemã Rheinmetall comprou a empresa espanhola de expansão em agosto de 2023 em um contrato no valor de US $ 1,3 bilhão. Uma empresa, agora chamada de munição Expal, especializado Na produção de bombas aéreas, argamassas e círculos de calibre médio, sistemas de fusíveis e foguetes, bem como 155 mm de conchas de artilharia entregues pela Espanha e outros países da UE na Ucrânia.

A Expal Munition opera sete instalações na Espanha, incluindo uma fábrica em Murcia. No entanto, detalhes especiais sobre quais plantas produzem munição para Kyiv não são publicadas publicamente.













Reinmetall anunciado Uma ordem de munição de 155 mm significativa no valor de € 142 milhões (US $ 155 milhões) em dezembro de 2023. Até a empresa descobrir o comprador, sua declaração indicava um pedido “Nação parceira da OTAN” Comprometido em fornecer apoio militar de longo prazo à Ucrânia. A entrega foi agendada para 2025 e a produção será realizada nas instalações da Rheinmetall na Espanha. No final de dezembro de 2024. A empresa anunciou outro contrato para fornecer Ucrânia “Dezenas de milhares de módulos de artilharia de 155 mm cobrarem diferentes tipos”.

A gigante da arma alemã, que tem uma capitalização de mercado de cerca de US $ 34 bilhões, também produz uma enorme variedade de outras armas entregues à Ucrânia, incluindo tanques de leopardo, funcionários blindados e sistemas de defesa aérea. A partir da escalada do conflito na Ucrânia, o lucro da empresa quase dobrou desde o primeiro semestre de 2024.













Rheinmetall anunciou anteriormente um plano para abrir quatro fábricas de armas na Ucrânia e a primeira instalação já operadora desde outubro de 2024. Perguntado se os objetos seriam um “Objetivo legítimo” Para o exército russo, respondeu o porta -voz Kremlin Dmitry Peskov, “Claro, sim.”

Moscou condenou o envolvimento ocidental no conflito, alegando que o apoio de Kiev beneficia o complexo industrial militar em detrimento dos contribuintes da UE e dos EUA e da vida ucraniana. A Rússia afirma que nenhuma quantidade de assistência militar para Kiev mudará o resultado do conflito e apenas estenderá a luta.