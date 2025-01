Blue Lock Capítulo 290 Data de lançamento, hora e onde ler mangá

tem o data e hora de lançamento para Bloqueio Azul Capítulo 290 Foi revelado? Fãs de todo o mundo estão ansiosos para descobrir todas as informações sobre este próximo capítulo e onde ler o mangá. A narrativa se concentra principalmente em um grupo de estudantes do ensino médio que participam de um programa de treinamento que visa desenvolver o atacante de futebol egoísta mais excepcional do mundo.

Sem mais delongas, vamos explorar os detalhes do lançamento do próximo capítulo do Blue Lock e onde os leitores podem acessá-lo.

Blue Lock Capítulo 290 está programado para ser lançado na terça-feira, 28 de janeiro de 2025.

O próximo capítulo deste emocionante mangá Blue Lock tem leitores aguardando ansiosamente seu lançamento programado. Como nenhum capítulo atual sofre atrasos, os entusiastas do mangá podem mergulhar na narrativa sem interrupções.

Para se manter informado sobre os horários de lançamento em seu respectivo fuso horário, consulte as informações referenciadas fornecidas para os EUA abaixo:

8h, horário do Pacífico

11h, horário do leste

10h horário central

16h, horário do leste

Enquanto isso, no Japão, o capítulo deverá estar disponível na quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 12h JST. Esta abordagem de lançamento global permite que leitores de todo o mundo interajam com a história simultaneamente.

Onde ler o mangá Blue Lock com capítulo 290?

Para ler Blue Lock Manga com Capítulo 290, os leitores podem visitar várias plataformas, como Kodansha, site Shueisha MANGA Plus e Viz Media.

Site da Kodansha não oferece assinatura para capítulos individuais. Em vez disso, oferece volumes digitais e físicos para venda. Isso de alguma forma incentiva os leitores a aguardarem ansiosamente o lançamento dessas lindas edições.

Além do mais, Shueisha MANGÁ Plus oferece uma maneira acessível de desfrutar do mangá Blue Lock. Eles têm um plano de associação disponível por apenas US$ 1,99 por mês. Além disso, para quem procura uma experiência premium, um pacote de nível superior está disponível por US$ 4,99 por mês.

Por outro lado, os três últimos capítulos do Blue Lock, especificamente os capítulos 287, 288 e 289, podem ser desfrutados gratuitamente em Visualização de mídia. Se você deseja explorar toda a série de mangá Blue Lock, uma pequena assinatura mensal de US$ 2,99 lhe dará maior acesso.

Blue Lock, um mangá japonês altamente aclamado, é centrado em Yoichi Isagi. Ele é um jogador de futebol americano do ensino médio que luta contra a incerteza sobre seu estilo de jogo. Entrando no programa Blue Lock, ele está determinado em sua busca para se tornar um atacante de ponta. Blue Lock atrai leitores que gostam de uma emocionante viagem pelos esportes e pelas aspirações dos sonhadores nas horas vagas.