Blue Lock Capítulo 291 Data de lançamento, hora e onde ler mangá

Atenção Lock Azul Fãs, o Data de lançamento de Capítulo 291 do mangá Foi anunciado. Muitos estão ansiosos para detalhes sobre este próximo capítulo, incluindo Onde ler ele. A história segue Yoichi Isagi, um jogador de futebol do ensino médio que procura refinar suas habilidades, juntando -se ao programa Blue Lock para se tornar o melhor atacante do mundo.

Então, agora vamos nos aprofundar nos detalhes de lançamento do próximo capítulo de mangá, juntamente com informações sobre onde os leitores podem encontrá -lo.

Blue Lock Capítulo 291 está programado para sair na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

O emocionante e aventureiro Manga Blue Lock é escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura. Em particular, nenhum parênteses foi relatado após o capítulo 290 da escrita. Isso significa que o capítulo 291 deve sair em 4 de fevereiro de 2025 às 11h ET nos Estados Unidos, consequentemente, os fãs podem aproveitar a história que se desenvolve sem interrupções.

Veja as áreas de horário local para obter a disponibilidade de mangá de travamento azul, conforme mencionado abaixo:

8 da manhã para

11 da manhã e

10:00 CT

16:00 BST

Por outro lado, os leitores do Japão poderão acessar o Blue Lock Capítulo 291 na quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025 às 12h JST. Essa estratégia de lançamento global coordenada permite que os leitores de todo o mundo interajam com o mangá simultaneamente.

Onde ler o mangá Blue Lock com o capítulo 291?

Os leitores podem acessar o capítulo 291 do mangá Blue Lock em K mangá.

K Manga é o serviço de distribuição oficial de Kodansha que permite explorar seus títulos favoritos de mangá todos os dias. É a plataforma exclusiva para ler todo o mangá Blue Lock com o capítulo 291 oficialmente. Isso ocorre porque os capítulos não estão disponíveis individualmente, portanto os leitores podem comprar volumes físicos ou digitais diretamente de Site Kodansha.

A Blue Lock é uma série de mangá japonesa popular que gira em torno da ambiciosa iniciativa do Japão para melhorar seu time de futebol nacional. Para conseguir isso, eles trazem um treinador não convencional, Jinpachi Ego, que implementa um programa de treinamento altamente competitivo que visa identificar o melhor atacante do país. A história segue o talento do futebol adolescente Yoichi Isagi, que incorpora o herói desamparado clássico, enquanto seu objetivo é ser o melhor atacante do país.