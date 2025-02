Blue Lock Capítulo 291 Spoilers e vazamentos de enredo de mangá

Os fãs esperam o estragar para Capítulo 291 de Lock Azul Quando o capítulo anterior terminou com um confronto entre Michael Kaiser e Itoshi Rin. O enredo de mangá da Blue Lock se concentrará nas sequências desse confronto entre os dois gênios.

Lista de bloqueios azuis Capítulo 291 Spoilers

Aqui está uma lista de vazamentos de enredo para o capítulo 291 do bloco azul que estreou nas redes sociais.

Kenyu ganha controle de bola

De acordo com ele estragarBlue Lock Capítulo 291 é chamado de “mais rápido”. Começa depois dos eventos do capítulo anterior, quando Kaiser realiza uma autorização mestre de Rin. A cena muda para a bola sob a posse de Yukimiya Kenyu. Quando ele decide avançar com a bola, Kenyu percebe como Kaiser evoluiu para jogar defesa para combinar com Isagi. Portanto, ele conclui que um jogador precisa mudar para se associar a Isagi.

A peça continua enquanto Kenyu marcha em direção ao objetivo de Paris x Gen. No entanto, um desafio sobre ele é liberado quando Aoshi Tokimitsu tenta parar seus movimentos, mas Kenyu passa por ele. Após a tentativa fracassada de Tokimitsu, Tsurugi e Nijiro saltam para jogar para parar Kenyu. Isso leva Kenyu a fazer um passe para Hiori.

Hiori eu reconheço Isagi como a força da equipe

Ao receber o passe Kenyu, Hiori pensa em como ele e o meio -campista esquerdo foram resgatados por Isagi. No entanto, Hiori tinha certeza de que Isagi só queria que eles evoluíssem para contribuir com o jogo em vez de agradecer a ele. Hiori I então rotulado Isagi como o núcleo da força bastarda do Munchen. Por outro lado, vendo Hiori avançar em direção ao gol com a bola, Isagi passa por ele (Hiori) para entrar em uma posição precisa da pontuação.

Alexis Ness se prepara para se juntar ao contra -ataque de Bastard Munchn

Segundo spoilers, enquanto Isagi corre em direção ao objetivo do PXG, tenta encontrar maneiras de ganhar os gênios. Enquanto Isagi percebe que ele precisa aumentar sua consciência, Hiori decide passar a bola.

Quando ele se prepara para fazer seu movimento, Karasu fica a caminho. O meio -campista central PXG não tem certeza da natureza de Hiori. Enquanto isso, Hiori também prepara sua mente para derrotar Karasu a todo custo. O capítulo termina com Alexis Ness fazendo um movimento.