Blue Lock Capítulo 292 Data de lançamento, hora e onde ler mangá

Ele Data e hora de lançar para Capítulo 292 de Lock Azul Finalmente eles são anunciados, e os fãs estão cheios do que virá mais tarde e Onde ler o mangá. A trama se concentra em Yoichi Isagi, um jogador de futebol do ensino médio em uma missão para aprimorar suas habilidades, juntando -se ao programa Blue Lock, todos esperando se tornar o melhor atacante do mundo.

Agora, vamos mergulhar nos detalhes sobre quando este novo capítulo cair e onde você pode lê -lo.

Blue Lock Capítulo 292 será lançado na terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

Desde o capítulo 291, não houve intervalos, portanto, o capítulo 292 será lançado na data mencionada acima às 11h ET nos EUA.

Veja as áreas de horário local para quando o mangá Blue Lock estará disponível, conforme detalhado abaixo:

8 da manhã para

11 da manhã e

10:00 CT

16:00 GMT

Enquanto isso, no Japão, os fãs podem mergulhar no Capítulo 292 da Blue Lock às 12 da manhã de quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025. Isso significa que os leitores podem mergulhar nos últimos desenvolvimentos da história sem demora. Além disso, os entusiastas do mangá em todo o mundo podem experimentar emoção juntos.

Onde ler mangá Blue Lock com o capítulo 292?

Os entusiastas da trava azul podem mergulhar no capítulo 292 exclusivamente no mangá K.

Com o serviço oficial de distribuição de Kodansha, K Manga, é possível desfrutar de seus títulos de mangá favoritos todos os dias. É também o único lugar para ler todo o mangá de travamento azul, incluindo o capítulo 292. Os leitores podem comprar volumes físicos ou digitais diretamente de Site Kodansha Porque os capítulos não são oferecidos separadamente.

O mangá Blue Lock mostra como o Japão procura desenvolver o melhor atacante para seu time de futebol nacional. Ele se concentra em Yoichi Isagi, um atacante talentoso, mas cauteloso, já que ele entra no processo de seleção de blocos azuis. Aqui, 300 atacantes competem em um rigoroso campo de treinamento liderado pelo excêntrico ego jinpachi. O programa testa suas habilidades, egos e adaptabilidade por meio de coincidências desafiadoras. Isagi, que começa sua carreira na Ichinan High School, se junta à equipe Z em Blue Lock, com o objetivo de se tornar o melhor atacante do mundo.