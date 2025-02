Blue Lock Capítulo 292 Spoilers e vazamentos de enredo de mangá

Bastardo Munchn vs. Paris x Gen Classh está constantemente entrando em sua fase final, aumentando a curiosidade sobre os spoilers de Blue Lock Capítulo 292. O capítulo anterior terminou com os jogadores Munchen Hiori Yukimiya Kenyu liderando o contra -ataque, enquanto Alexis Ness tentava se juntar ao esforço.

Aqui estão todos os detalhes sobre o capítulo 292 do mangá Blue Lock, conforme indicado nos vazamentos da trama.

Lista de bloqueios azuis Capítulo 292 Spoilers

Aqui estão os vazamentos da trama para o Capítulo 292 do Blue Lock:

Kaiser aprende sobre os motivos de Rin

De acordo com os spoilers que circulam on -line, o capítulo 292 é intitulado “Má sorte.” O capítulo começa com Rhinehi bloqueando o caminho de Michael Kaiser e Yoichi Isagi em direção ao posto de gols. Enquanto Paris X Gen tenta interromper seu trabalho em equipe, Kaiser analisa o plano de Rin e decide superá -lo.

Isagi e Kaiser decidem correr

Enquanto Kaiser pensa em uma maneira de superar o RIN, Isagi realiza a mesma análise e projeta um plano. A dupla bastarda de Munchen decide distrair Rin executando uma corrida cruzada, permitindo que eles fugissem sua marcação. Sem comunicação verbal, Isagi e Kaiser executam com sucesso o movimento, demonstrando sua compreensão do estilo dos outros.

Alexis Ness decide evoluir

Os spoilers mudam o foco em Alexis Ness, que tem um pensamento profundo. Veja a dinâmica entre Kaiser e Isagi, percebendo como Kaiser ficou invertida para brincar com Isagi. Essa realização deprime Ness, pois começa a se sentir desnecessário. Consequentemente, ele decide passar por uma evolução pessoal e parcialmente com Kaiser.

Hiori faz um passe para Kaiser

A cena muda para Hiori, que está tentando evitar Karasu. Enquanto Hiori escapa a Karasu momentaneamente, o meio -campista defensivo o ataca de perto, recusando -se a deixá -lo continuar sem controle. Os avisos de Hiori que Isagi e Kaiser são colocados nas proximidades e decide fazer um passe. Enquanto isso, Rin é forçado a tomar uma decisão: ele só pode apontar para um deles. Finalmente decide ir atrás de Isagi. Essa decisão permite que Kaiser aproveite a oportunidade e avance, o que leva Hiori a passar a bola.

Kunigami rouba a oportunidade do contra -ataque PXG

Quando a bola se aproxima de Kaiser, ele se prepara para dar o tiro. No entanto, Shidou intervém de repente, movendo a bola e impedindo que Kaiser marque. A bola clara vai para Charles Chevalier, que se prepara para um contra -ataque para Paris x Gen. naquela época, Kunigami Rensuke intervém e intercepta com um cabeçalho. O capítulo termina com Kaiser, Isagi e Rin se preparando para contestar a bola, que agora está levando no ar.