Blue Lock Capítulo 293 Data de lançamento, hora e onde ler mangá

Leitores de atenção! A espera acabouLock Azul Capítulo 293 Você está pronto para cair em breve! Os fãs estão cheios de antecipação de seus Data e hora de lançar e Onde ler O último mangá. A história segue a difícil perda do Japão na Copa do Mundo de 2018, mostrando a viagem da equipe para se recuperar. Nosso garoto principal, Yoichi Isagi, tem a missão de aperfeiçoar suas habilidades e pretende se tornar o melhor atacante do jogo.

Portanto, vamos inserir os detalhes de quando este novo capítulo estará disponível e onde você pode lê -lo.

Blue Lock Capítulo 293 será lançado na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025 às 11h ET nos Estados Unidos.

Escrito por Muneyuki Kaneshiro, os fãs antecipam com entusiasmo a chegada do novo capítulo. Vale ressaltar que não houve intervalos desde o capítulo 292, portanto, o capítulo 293 será lançado na data mencionada acima.

Confira as áreas horizais locais dos tempos de lançamento em vários Estados Unidos e no Reino Unido mencionados abaixo:

8 Eu tenho para

11 da manhã e

10:00 CT

16:00 GMT

Os leitores do Japão podem antecipar ansiosamente o capítulo 293 do Blue Lock, que será lançado na quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025, às 12h JST. Isso permite que os leitores mergulhem nas mais recentes reviravoltas da história bem a tempo.

Onde ler mangá Blue Lock com o capítulo 293?

Para ler o último capítulo 293 do Blue Lock Manga, pode -se mergulhar rapidamente no site da K Manga para obter acesso a ele.

Você pode mergulhar em seu mangá favorito todos os dias com o serviço oficial de distribuição de Kodansha, K mangá. É o lugar exclusivo para ler toda a série Blue Lock, incluindo o capítulo 293. Além disso, você pode tomar volumes físicos ou digitais diretamente de Site Kodansha já que eles não vendem capítulos individualmente.

O mangá mergulha na busca pelo Japão para encontrar o melhor atacante para o seu time nacional de futebol. Ele se concentra em Yoichi Isagi, um especialista, mas cuidadoso, pois participa da equipe do Blue Block. O programa leva os jogadores a seus limites, desafiando suas habilidades, egos e sua capacidade de se adaptar por meio de partidas difíceis. Isagi se junta à equipe Z em Blue Lock, com a intenção de se tornar o melhor atacante do mundo.