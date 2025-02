Blue Lock Capítulo 294 Data de lançamento, hora e onde ler mangá

Você está animado para descobrir o Data de lançamento e tempo de Lock Azul Capítulo 294? Os fãs estão ansiosos pelas últimas atualizações e querem saber onde podem ler o novo capítulo. A história segue principalmente o protagonista, Yoichi Isagi, que está comprometido em aperfeiçoar suas habilidades para se tornar o melhor atacante do futebol enquanto treinava na Blue Lock Academy.

Agora, vamos aprofundar os detalhes sobre a disponibilidade do próximo capítulo e as opções de leitura disponíveis.

Blue Lock Capítulo 294 será lançado nos Estados Unidos na terça -feira, 25 de fevereiro de 2025 às 11h ET.

Sem ausência de quebras no capítulo 293, o próximo capítulo 294 estará disponível na data especificada. O mangá é escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura.

Os tempos de lançamento em várias áreas de tempo nos Estados Unidos e no Reino Unido são os seguintes:

8 da manhã para

11 da manhã e

10:00 CT

16:00 GMT

No Japão, os leitores terão acesso ao Capítulo 294 da Blue Lock na quarta -feira, 26 de fevereiro de 2025, às 12h JST, permitindo que eles se envolvam com os últimos desenvolvimentos na narrativa imediatamente.

Onde ler o mangá Blue Lock com o capítulo 294?

Você pode acessar o mais recente mangá do Blue Lock Capítulo 294 visitando o site da K Manga.

Com K mangáO serviço oficial de distribuição Kodansha pode mergulhar seu mangá favorito todos os dias. Você pode ler a série completa de bloqueio azul, incluindo o capítulo 294.

Além do mais, Site Kodansha Ele não oferece capítulos separados, para que você possa comprar volumes físicos ou digitais diretamente do seu site.

Um atacante secundário talentoso, mas inseguro, chamado Yoichi Isagi, é o tema do mangá japonês Manga Blue Lock. Em uma tentativa de produzir o atacante egoísta perfeito, a União de Futebol do Japão inicia o programa Blue Lock depois que a seleção nacional do país perde a Copa do Mundo. A narrativa explora as questões de ambição, ego e descoberta autodescida relacionada ao futebol. Rivais e jogos ferozes forçam Isagi a mudar o tempo todo. Os quadrinhos reinventa histórias de esportes, fundindo uma ação intensa do futebol com lutas psicológicas.