BMTC faz parceria com GIZ GmbH para aprimorar soluções de mobilidade ecológicas e inclusivas de gênero

Num passo no sentido de promover opções de viagens mais seguras e inclusivas para as mulheres, a Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (BMTC) realizou uma reunião na quinta-feira com representantes da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, uma agência de desenvolvimento alemã financiada pelo Ministério Federal Alemão. . de Cooperação e Desenvolvimento Económico (BMZ).

A reunião centrou-se na concepção de soluções de micromobilidade partilhadas, eléctricas e conectadas para melhorar a inclusão de género e promover a mobilidade verde nos serviços BMTC.

O CEO da BMTC, Ramachandran R., disse: “Os governos alemão e indiano estabeleceram uma parceria estratégica para lançar uma iniciativa inovadora na Índia focada no género na mobilidade verde (GiGM) e no transporte urbano inteligente. Esta iniciativa, que sublinha a importância da mobilidade urbana sustentável e inclusiva, está prevista para começar em junho de 2025.”

O projeto, que será concebido e implementado pela GIZ GmbH, foi encomendado pelo Ministério Alemão de Cooperação e Desenvolvimento Económico (BMZ). De acordo com o BMTC, a iniciativa visa enfrentar desafios críticos na intersecção entre género e mobilidade urbana sustentável, melhorando ao mesmo tempo a eficiência dos sistemas de tarifação urbana.

A fase preparatória, liderada pela GIZ, inclui atividades de investigação abrangentes para compreender o panorama atual, os desafios e as oportunidades da mobilidade urbana com uma abordagem sensível ao género. A integração da perspectiva de género, um método de elaboração de políticas que considera as necessidades tanto dos homens como das mulheres, será fundamental para a concepção e implementação do projecto.

A GIZ colaborará com diversas partes interessadas e agências em Bengaluru para promover a mobilidade urbana inclusiva. Os objetivos incluem a integração das perspetivas de género no planeamento dos transportes urbanos, a melhoria da acessibilidade e da segurança para as mulheres e os grupos vulneráveis ​​e o desenvolvimento de soluções inteligentes de transporte urbano para melhorar a eficiência logística e reduzir o impacto ambiental.

“Ao abordar desafios específicos de género e promover a mobilidade verde, a iniciativa visa garantir soluções de transporte mais seguras, equitativas e ambientalmente sustentáveis ​​para Bengaluru”, acrescentou Ramachandran.

O governo de Karnataka já introduziu o programa Shakti, que oferece viagens gratuitas às mulheres nos autocarros estatais. Além disso, o BMTC lançou o aplicativo Namma BMTC, desenvolvido com financiamento do Governo da Índia no âmbito do Esquema Nirbhaya. A iniciativa incorpora dispositivos de segurança para mulheres, sistema de vigilância a bordo dos ônibus urbanos e Sistema de Informação de Passageiros (PIS) nas paradas e estações.