BMTC lança primeiros ônibus elétricos com ar condicionado em teste em Bengaluru

A OHM Global Mobility ganhou o contrato para fornecer 320 ônibus elétricos com ar condicionado para o BMTC. | Crédito da foto: arranjo especial

A Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (BMTC) lançou sua primeira frota de ônibus elétricos com ar condicionado, que está atualmente em teste.

De acordo com funcionários do BMTC, cinco ônibus, fornecidos pela OHM Global Mobility, uma subsidiária da Ashok Leyland, foram implantados na rota entre a estação rodoviária de Kempegowda (Majestic) e Kadugodi (Whitefield).

Com este lançamento, o BMTC pretende substituir os seus antigos autocarros Volvo que operam nas rotas dos aeroportos de Vajra e Vayu Vajra por autocarros eléctricos com ar condicionado e ecológicos. Esta é a primeira vez que o BMTC adiciona ônibus elétricos com ar condicionado à sua frota.

Plano de transição elétrica

A OHM Global Mobility ganhou o contrato para fornecer 320 ônibus elétricos com ar condicionado para o BMTC. Esses ônibus operarão sob um modelo de contrato de custo bruto (GCC), onde o BMTC pagará ₹65,8 por km. “Espera-se que toda a frota seja entregue até março de 2025”, disse um funcionário da BMTC.

Os novos ônibus têm 13 metros de comprimento e piso rebaixado, tornando-os acessíveis para pessoas com deficiência. Estão equipados com rampas retráteis para facilitar o embarque. Pelo contrato, cada ônibus deve percorrer 250 quilômetros por dia, o que equivale a 87,5 mil quilômetros por ano.

Para acomodar a nova frota, o BMTC reservou quatro depósitos: Depósito 7 (Subhashnagar), Depósito 13 (Katriguppe), Depósito 18 (Whitefield) e Depósito 25 (layout HSR).

Experiências de viajantes

Os passageiros que utilizaram os ônibus entre Majestic e Whitefield manifestaram sua satisfação com a nova frota e elogiaram o conforto e o design dos assentos, que contam com apoios de cabeça integrados.

Pramod Kumar, residente de Whitefield, disse: “Os assentos oferecem excelente apoio para a cabeça e a qualidade do passeio é boa. No entanto, acho que a suspensão dos ônibus Volvo é melhor. “No geral, é um bom começo.”

Outro viajante, Kavya Rao, que viaja diariamente nesta rota, disse: “Os ônibus elétricos são mais silenciosos e suaves em comparação com os ônibus a diesel. É reconfortante viajar num autocarro moderno e ecológico. No entanto, espero que o BMTC reduza a tarifa, uma vez que se trata de autocarros elétricos.”