BNPB: 2.164 residentes evacuados devido a inundações em Makassar, a evacuação continuou

Yakarta, vivo – A Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres (BNPB) disse que 2.164 moradores foram forçados a evacuar devido à inundação que chegou à cidade de Makassar, South Sulawesi, quinta -feira (13/06/2025).

Leia também: Conheça o major -general Kosasih, Anggit Kurniawan recebeu uma mensagem especial: Torne -se um líder confiável e humilde

O chefe do data center de desastres, informações e comunicação do BNPB, Abdul Muhari, em sua declaração em Yakarta, declarou que a equipe conjunta continuou a evacuar os 580 cabeças de família afetadas (KK).

“A evacuação é priorizada para grupos vulneráveis, enquanto o Makassar City BPBD também distribuiu assistência logística a residentes carentes”, disse ele.

Leia também: A punição foi acordada, a louca Pik Helena Lim teve que pagar um dinheiro de substituição de RP.

 Centenas de moradores nas margens do rio Jenebrang Makassar foram deslocados

As fortes chuvas que foram lavadas desde segunda -feira (10/2) fizeram com que o sistema de drenagem não acomodasse a descarga de água, o que causou inundações em quatro distritos.

Leia também: Hajj 2025 Decreto presidencial, quanto custa a congregação de embarque?

De acordo com o relatório da equipe no campo, até agora a inundação ainda está absorvendo o assentamento com diferentes níveis de água, variando de 30 centímetros a três metros.

Os resultados da revisão rápida mostraram que pelo menos 580 casas foram afetadas por inundações. Até agora, não havia relatos de vítimas no desastre hidrometeorológico.

O BNPB instou as pessoas no sul de Sulawesi a continuar monitorando o desenvolvimento do clima e os governos locais para preparar imediatamente as etapas de emergência, como a inspeção de equipamentos de gerenciamento de desastres, fornecem rotas de evacuação e abrigos temporários. (ENTRE)