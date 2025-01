Boas notícias! O Instituto Tecnológico PLN oferece bolsas de estudo de 50 por cento para filhos de professores

Jacarta – O Instituto de Tecnologia PLN (ITPLN) oferece bolsas especiais de 50 por cento das taxas de desenvolvimento, construção e educação (BP3) para filhos de professores. Este programa de bolsas é concedido a filhos de professores do Ensino Infantil (TK), Ensino Fundamental (SD), Ensino Médio (SMP), Ensino Médio (SMA), ao Ensino Médio Profissional (SMK) ou equivalente.

Leia também: Centenas de professores em Jayapura exigem pagamento em dinheiro para guarnições. Aqui estão suas 9 demandas!

Este campus, que tem como foco o setor de energia, oferece diversas bolsas de estudo. O Reitor do ITPLN, Prof. Ir. Iwa Garniwa, afirmou que este programa é uma forma de respeito e agradecimento aos professores que se dedicaram e se dedicam a tornar a vida da nação mais inteligente para o futuro.

“Os professores são heróis anônimos que deram uma grande contribuição na criação da próxima geração da nação. Ao conceder esta bolsa, o ITPLN quer agradecer aos professores pela oportunidade para os filhos dos professores obterem ensino superior de qualidade no ITPLN, ” Iwa disse em uma carta. Declaração, terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

Leia também: PLN IP vende com sucesso 273 toneladas de emissões de carbono através da IDX Carbon

Esta bolsa está aberta a todos os filhos de professores na Indonésia que desejam continuar seus estudos em vários programas de estudo no ITPLN. Esta bolsa está aberta até 25 de janeiro de 2025. Além de oferecer isenção de propinas, este programa visa também encontrar os melhores talentos deste país e garantir que tenham acesso a um ensino superior de qualidade nas áreas da energia, tecnologia e engenharia.

Leia também: Professor e aluno do ensino médio viral foram atacados por supostamente agir de forma obscena na mesquita em Gowa

Através deste programa de bolsas, este campus focado no setor energético espera contribuir para apoiar a luta dos professores que incansavelmente educam a nação para um futuro melhor para a Indonésia. Este programa também está alinhado com a visão do ITPLN de criar graduados de qualidade e competitivos globalmente para apoiar o desenvolvimento nacional, especialmente no setor de energia.