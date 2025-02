Bob Dylan Willie Nelson Tour ingressos: quanto custa um ingresso para o festival de música fora da lei 2025?

Os fãs de música querem saber quanto Bob Dylan Willie Nelson Tour ingressos Vai custar o seu próximo Festival de música fora da lei Em 2025, que também terá muitos outros artistas e grupos. Comemorando seu décimo aniversário, esta turnê de 24 cidades dos Estados Unidos começará em Phoenix, Arizona, em 13 de maio e terminará em East Troy, Wisconsin, em 19 de setembro. Os ingressos para pré -venda também estarão disponíveis no Ticketmaster amanhã na terça -feira, 4 de fevereiro, alguns dias antes do início da venda geral. Aqui está o quanto um ingresso para o Tour Bob Dylan e Willie Nelson Costa é esperado em 2025.

Qual é o preço do bilhete para a turnê de 2025 Bob Dylan e Willie Nelson?

Um ingresso para o Outlaw Music Festival 2025, com Bob Dylan e Willie Nelson, geralmente custa entre US $ 50 e US $ 250 no Ticketmaster. Como sempre, o preço exato dependerá do local, localização e assento.

Esse intervalo não está muito longe do preço de US $ 70 a US $ 450 para o Festival de Música Florestal em 2024, de acordo com UPROXX. A faixa superior para um ingresso de 2025 inclui pacotes VIP que incluem um ingresso nas primeiras 20 linhas e mercadorias exclusivas.

Os ingressos para o público em geral serão abertos em 7 de fevereiro às 10h, horário local, mas os ingressos de pré -venda estarão disponíveis para venda antes de 4 de fevereiro a 6 de fevereiro às 22h, horário local. A pré -venda do Citi, a pré -venda oficial da Platinum e o pacote de piscary VIP começam em 4 de fevereiro às 10:00, horário local. Os membros do Citi Card podem ter acesso a esta pré -venda através do Programa de Entertainamento do Citi.

Numerosos outros artistas também tocarão no Outlaw Tour, incluindo Sheryl Crow, Turnpike Troubadours, Wilco, Billy Strings, Nathaniel Rateliff e The Night Sweats, The Avett Brothers, Lake Street Dive, Red Clay Strays e muito mais. Você pode consultar quando eles se juntarão a Bob Dylan e Willie Nelson no Site oficial da turnê.

Os ingressos para o próximo Cowboy Carter de Beyoncé também estarão disponíveis em breve em Ticketmaster em meados de fevereiro.