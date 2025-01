Bobbi Althoff nega os rumores de namoro de Tyga

Cita rumores sobre Bobbi Althoff e Tyga Começou a flutuar on -line depois que os dois apareceram em uma transmissão ao vivo juntos há alguns dias. O podcast e influenciador popular abordou essas especulações. Isso levou os fãs a se perguntarem o que Althoff disse sobre sua equação com Tyga.

Então, é assim que Althoff conseguiu rumores de cotações, bem como o que ele compartilhou sobre o rapper.

Bobbi Althoff reage aos rumores de namoro tyga

A personalidade da Internet recorreu recentemente a redes sociais para abordar os rumores de citações que já o cercam Tyga e as desacreditavam.

“Não estou namorando Tyga. Eu não sou “, disse Bobbi Althoff em um Vídeo Tiktok. “Eu nunca estava namorando Tyga. Eu nunca vou namorar Tyga.

Althoff então disse que muitas vezes ficou surpreso online, mencionando como viu um vídeo de Tiktok com mais de 10.000 visualizações alegando que ela e Tyga estavam saindo. Então ele apontou como essa pessoa no vídeo não forneceu nenhuma evidência para apoiar suas reivindicações. Além disso, Althoff expressou sua frustração por como os homens não tinham “células cerebrais”, que “sua mente sopra”. Embora ele tenha esclarecido as legendas em vídeo que o que ele disse não se aplicava aos “homens agradáveis”.

Bobbi Althoff também aplaudiu em todos os comentários ruins que recebeu no passado sobre sua aparição. Além disso, ele lutou contra os comentários perguntando por que não publicou imagens de seus filhos online. “Não vou validar como sou boa mãe”, disse o muito bom apresentador de podcast.

Rumores de citações em Bobbi Althoff e Tyga causaram pela primeira vez depois que eles apareceram em um Twitch de transmissão ao vivo Juntos alguns dias antes. Aqui, ao mesmo tempo, os dois leem brincando as mensagens de texto do outro. No entanto, Tyga logo chamou a atenção dos fãs quando recuperado“As pessoas que eliminam suas mensagens são trapaceiros.” O rapper disse a Althoff depois que ela lhe disse para eliminar todas as suas mensagens.