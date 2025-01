Bobby Nasution abre a voz a respeito da notícia de que os estudos religiosos estão proibidos na mesquita da residência oficial do governador

Enquanto isso, AO VIVO – O governador eleito de Sumatra do Norte, Bobby Nasution, respondeu a um vídeo viral que mostra a história de uma mãe que não tinha permissão para realizar recitações na mesquita da residência oficial do governador de Sumatra do Norte, Jalan Jenderal Sudirman, número 41 da cidade de Medan.

Leia também: Bobby repreende as escolas por decidirem que os alunos do ensino fundamental estudam no local porque não pagam mensalidades

Além disso, no vídeo alguém diz que a proibição de recitar o Alcorão foi ordenada por Bobby Nasution. O genro do ex-presidente da República da Indonésia, Joko Widodo (Jokowi), negou categoricamente.

Bobby Nasution admitiu que ficou surpreso porque ainda não havia ocupado a residência oficial do Governador do Norte de Sumatere. Porque Bobby ainda tem o status de prefeito de Medan. Portanto, ele não tem autoridade na área de residência oficial.

Leia também: Reunião Nacional de Negócios da IOF produz diversas agendas off-road elegantes ao longo de 2025

“Ainda não moro lá (a residência oficial do governador de Sumatra do Norte), agora moro na residência oficial do prefeito”, disse Bobby Nasution na cidade de Medan, citado na terça-feira, 14 de janeiro de 2025.

 Bobby Nasution (BSPUtra/VIVA) foi eleito governador do Norte de Sumatra. Foto: VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

Leia também: Explicação do governo provincial de Sumatra do Norte sobre vídeos de mães proibidas de recitar na mesquita da residência oficial do governador

Bobby Nasution afirmou que foi autorizado a ocupar a residência oficial do Governador de Sumatra do Norte após ser nomeado Governador de Sumatra do Norte para o período 2025-2030. Ele considerou irracional ordenar ou dar instruções como essa.

“Não é legal entrar na residência oficial do governador, não é permitido apenas permanecer lá. Na verdade, dar instruções lá”, disse o marido de Kahiyang Ayu.

Embora tenha se sentido caluniado por sua mãe no vídeo viral, Bobby Nasution não ficou zangado, mas rezou para que sua mãe fosse mais diligente na recitação do Alcorão e na oração na mesquita.

“Esperemos que aqueles que dizem coisas assim vão às mesquitas com mais frequência, só isso”, disse o cunhado do vice-presidente da República da Indonésia, Gibran Rakabuming Raka.

Anteriormente, um vídeo viral mostrou várias mulheres reunidas dentro da mesquita. Em seguida, o gravador de vídeo disse que costumavam realizar recitações na mesquita da Residência Oficial do Governador do Norte de Sumatra.

“Na residência oficial do governador de Sumatra do Norte, recitamos regularmente recitações, mas agora não estamos mais lá. Hoje estudamos a interpretação do Alcorão pela última vez. Está vazio aqui, não há mais Alcorão, há sem Alcorão para estudar usamos o celular”, disse um deles no vídeo citado pelo VIVA no sábado, 11 de janeiro de 2025.

No vídeo, a identidade da mãe que gravou a atividade de recitação na residência oficial do governador de Sumatra do Norte também usa o nome Bobby Nasution.

“É muito triste, ele disse que Bobby não pode (permitir que ele) continue estudando aqui. Os estudos foram cancelados. Masya Allah, Astagfirullah”, disse a mãe novamente.