Bobby Nasution está pronto para ser treinado quando a aposentadoria em Akmil Magelang trará roupas Satol PP

Yakarta, vivo – O governador de North Sumatra, Bobby Nasuity, disse que estava pronto para ser treinado em cancelamento Chefe Regional da Academia Militar, Akmil Magelang, Java Central. A retirada, dirigida diretamente pelo Presidente Pabowo Subianto, durará até uma semana.

“Pronto para ser treinado e pronto para obter material”, disse Bobby Nasuity para jornalistas no complexo presidencial do Palácio, Central Yakarta, na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

Bobby disse que havia se preparado para continuar cancelamento Em Magelang. Isso trará alguns itens, que vão desde roupas esportivas e até roupas de PP Satol.

“Foi estabelecido, roupas esportivas, roupas pp satpol, roupas brancas”, disse Bobby.

Depois de ser inaugurado e júri hoje como governador no Palácio Presidencial de Yakarta, Bobby também não retornará a Medan. Eu imediatamente voei para o centro de Java para continuar cancelamento Chefe do distrito.

“Diretamente (para Magelang)”, concluiu.

Para obter informações, os chefes regionais seguirão relatórios ou retiros na Academia Militar (Akmil), Magelang, Java Central de 21 a 28 de fevereiro de 2025.

Vice -ministro de Assuntos Interior, Bima Arya, disse que vários ministros no Gabinete Vermelho e Branco seriam um orador na atividade cancelamento A cabeça regional.

Mais tarde, os ministros fornecerão a administração relacionada aos programas prioritários nacionais sob a liderança do presidente Pabowo Subianto.

“Organizamos os ministros necessários para fornecer endereços ou explicações sobre programas prioritários nacionais, que terão a oportunidade de falar”, disse Bima Arya no Escritório do Ministério do Interior, Yakarta, na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

Ministros que serão palestrantes no evento cancelamento O chefe regional inclui o ministro das Finanças Sri Mulyani; Chefe da Agência Nacional de Nutrição (BGG), Dadan Handeyana; Ao ministro da Coordenação de Alimentos, Zulkifli Hasan, também conhecido como Zulhas.

“O Ministro das Finanças, Sri Mulyani, falará sobre eficiência, por exemplo, o chefe da agência de nutrição explicará o programa de alimentos nutricionais gratuitos. Então, o Ministro da Agricultura e o Ministro da Coordenação de Alimentos falará com os objetivos da auto -suficiência de alimentos auto -sufficiência “,”, bima “,”, “,”, “”, “” “”, bima “,” “”, bima “” “, disse.