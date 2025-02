Bold & Beautiful: Secret of Paternity de Luna explicou

Dinâmica recente em O ousado e bonito Eu vi palestrantes de bloqueio de Poppy e Finlândia Luadisputado paternidade. O tempo de Poppy na prisão tem se preocupar imensamente e decide confinar Li sobre o assunto. No entanto, Poppy tem um segredo persistente sobre a linhagem da lua que continua a mantê -la inquieta. Como tal, muitos fãs se perguntaram qual é a verdade que Poppy está escondida há tanto tempo.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o relacionamento de Luna com Poppy e Finn.

O segredo da paternidade de Luna no ousado e o lindo explicado

No último episódio de Bold and Beautiful, os espectadores e Finn aprendem a verdade sobre a paternidade de Luna. Depois de escondê -lo do mundo por anos, Poppy é finalmente esclarecido em Finn e revela que Luna é realmente sua filha.

Por tanto tempo, Poppy fez Finn acreditar que Luna era sua prima. No entanto, depois de receber a paternidade no capítulo mais recente e bonito, Finn finalmente chama Poppy por suas mentiras e revela que agora sabe que é o pai biológico de Luna.

Finn exibirá Luna em Bold e The Beautiful?

Como um Finno decepcionado, mas enfurecido, enfrenta Poppy sobre sua traição ousada e a bela, o último tenta manter sua conta de que ele nunca mentiu, já que não estava ciente da paternidade de Luna. No entanto, uma insatisfação continua a empurrar Poppy e finalmente consegue tirar a verdade diretamente da boca do cavalo.

No entanto, Poppy confessa que ele manteve Finn no escuro para evitar um escândalo de vôo. Além disso, se a voz fosse executada, Poppy teve um filho com seu sobrinho adotado, ele poderia ter arruinado o futuro do jovem finlandês. Essa perspectiva coloca Finn em conflito que, enquanto eles entendem o raciocínio de Poppy, ainda é culpa por privá -lo de passar um tempo com sua filha.

Levando em conta a natureza séria e sensível da situação, parece que Finn terá muito o que enfrentar quando chegar. Enquanto a natureza compassiva de Finn provavelmente o impedirá de expor a papoula, os segredos raramente permanecem escondidos em Beverly Hills. Como tal, os fãs podem esperar que essa revelação cause muito drama nos próximos episódios de ousada e bonita.