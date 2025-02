Bombaim HC para ouvir Pil sobre a morte de Sushant Singh Rajput; O pai do ator esperava ‘justiça’

O Tribunal Superior de Bombaim está programado para ouvir um litígio de interesse público (PIL) em 19 de fevereiro, que deve aprofundar uma investigação mais detalhada sobre a morte do ator Sushant Singh Rajput e seu ex -gerente, Dysha Salian.

O PIL exige a prisão e o interrogatório de Shiv Sena (UBT) MLA Aditya Thakery em relação às duas mortes em circunstâncias misteriosas.

Editorial | Algo podre: na morte de Sushant Singh Rajput e da Media Maga

Em uma interação com Anos No sábado, o pai de Sushant, KK Singh, expressou sua esperança de encontrar justiça para seu filho sob o novo governo de Maharashtra.

“Espero que o que saia do tribunal esteja correto. E, esperançosamente, será lançado em breve. Esperávamos justiça com o CBI, mas não fizemos seu trabalho a tempo. Agora que ele chegou ao tribunal, há esperança de que a justiça seja obtida. Espera -se que o governo seja bom. Qualquer que seja o CM atual, ficará bem e bom. Sim, há muita esperança “, disse ele Anos.

O pai do ator disse que era uma fase muito emocional em sua vida depois de perder o filho tão cedo. Além disso, ele reiterou que seu filho não poderia ter morrido por suicídio.

“É natural ter um momento emocional de cinco anos. Havia apenas um filho. Isso aconteceu com ele. Você pode imaginar o que acontecerá com o pai. Também ouvimos a mídia (sobre a menção do MLA Aditya Thakeray), mas não sabemos o que é a realidade. Agora, será decidido no tribunal sobre qual é o problema. Essas pessoas saberão. Podemos dizer que Sushant Singh não teria cometido suicídio ”, disse Kk Singh.

Sushant, 34 anos, foi encontrado morto em sua residência em Bandra em 14 de junho de 2020 e a investigação é entregue ao cargo de pesquisa central.

Seu relatório post -mortem afirmou que a causa da morte era asfixia.

Agora, quase cinco anos após a morte do ator, o Tribunal Superior de Bombaim ouvirá um PIL que foi apresentado por Rashid Khan Pathan, presidente da Associação de Litigantes da Suprema Corte e do Tribunal Superior da Índia.

Sushant começou sua carreira como artista de teatro depois de deixar a Universidade de Engenharia. Ele então entrou na série de televisão em 2008 e finalmente se tornou uma estrela de Bollywood completa.

O ator fez sua estréia em Bollywood com ‘Kai Po Che’. Conhecido por seus gestos amigáveis, Sushant sempre tratava seus fãs com o maior prazer. Ele ganhou muita fama e popularidade após o maior sucesso de sua carreira, ‘Sra. Dhoni-a história desbloqueada ‘.

Sua última aparição na tela grande permaneceu ‘Chhichhore’ que foi lançado em 2019 e foi um sucesso de sucesso.

O ator foi visto pela última vez no diretor Mikesh Chhabra’s ‘Dil Bechara’ Em frente a Sanjana Sanghi, que foi o remake oficial do romance ‘The Fault in Our Stars’. O filme foi lançado em Ott um mês após a morte de Sushant.