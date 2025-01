Bombeiros correm para conter incêndios florestais em Los Angeles, ameaçando ventos previstos para retornar

As chamas do incêndio em Palisades queimam ao longo do cume perto do Mandeville Canyon enquanto as equipes de bombeiros tentam evitar a propagação para o norte, para as casas vizinhas e para o Vale de San Fernando, em Los Angeles, sábado, 11 de maio. Crédito da foto: AP

Os bombeiros correram no sábado (11 de janeiro de 2025) para conter a propagação dos incêndios florestais antes que os ventos potencialmente fortes voltassem, o que poderia empurrar as chamas em direção ao mundialmente famoso Museu J. Paul Getty e à Universidade da Califórnia, Los Angeles. Enquanto isso, novos avisos de evacuação deixaram mais proprietários nervosos.

Uma batalha feroz travava-se contra as chamas no Mandeville Canyon, lar de Arnold Schwarzenegger e outras celebridades, não muito longe da costa do Pacífico, onde helicópteros lançavam água enquanto o fogo descia a colina. Os bombeiros no terreno usaram mangueiras na tentativa de extinguir as chamas enquanto uma fumaça espessa cobria a encosta coberta de chaparral.

Em um briefing, o diretor de operações da CalFire, Christian Litz, disse que o foco principal de sábado seria o incêndio em Palisades na área do cânion, não muito longe do campus da UCLA.

“Precisamos ser agressivos”, disse Litz.

A supervisora ​​​​do condado, Lindsey Horvath, disse que a área de Los Angeles “teve mais uma noite de terror e angústia inimagináveis, e ainda mais habitantes de Angeleno foram evacuados devido à propagação do incêndio em Palisades para o nordeste”.

Uma leve brisa atiçava as chamas, mas o Serviço Meteorológico Nacional alertou que os fortes ventos de Santa Ana, inimigos dos bombeiros, poderiam retornar em breve. Esses ventos foram em grande parte responsabilizados por transformar incêndios florestais em infernos que devastaram bairros inteiros da cidade, onde não houve chuva significativa em mais de oito meses.

O incêndio também ameaçou ultrapassar a Interestadual 405 e atingir áreas densamente povoadas em Hollywood Hills e no Vale de San Fernando.

O árduo trabalho de levantamento da devastação continuou no sábado, com equipes realizando buscas sistemáticas com cães cadáveres, disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna. Ele disse que um centro de assistência familiar estava sendo criado em Pasadena e instou os moradores a respeitarem o toque de recolher.

“Temos pessoas indo e voltando tentando entrar só para olhar. Fique longe”, disse ele.

Os incêndios consumiram cerca de 145 quilômetros quadrados (56 milhas quadradas), uma área maior que São Francisco. Dezenas de milhares de pessoas permaneceram sob ordens de evacuação e novas evacuações foram ordenadas na noite de sexta-feira, após um surto no lado leste do incêndio em Palisades.

Desde que os incêndios começaram na terça-feira, a norte do centro de Los Angeles, queimaram mais de 12.000 estruturas, um termo que inclui casas, edifícios de apartamentos, empresas, edifícios anexos e veículos.

A causa dos maiores incêndios não foi determinada e as primeiras estimativas indicam que os incêndios florestais poderão ser os mais dispendiosos alguma vez registados no país. Uma estimativa preliminar da AccuWeather coloca os danos e perdas económicas até agora entre 135 mil milhões e 150 mil milhões de dólares.

Tantos voluntários apareceram no sábado para ajudar nos centros de doação que alguns foram recusados. Esse foi o caso de uma YMCA no bairro de Koreatown. No final da manhã, carros com potenciais ajudantes também estavam sendo rejeitados no hipódromo do Parque Santa Anita, onde eram aceitas doações de itens essenciais.

Na pista de corrida na sexta-feira, pessoas que perderam suas casas puderam ser vistas separando pilhas de camisetas, cobertores e outros utensílios domésticos doados. O morador de Altadena, José Luis Godínez, disse que três casas ocupadas por mais de uma dúzia de membros de sua família foram destruídas.

“Tudo se foi”, disse ele, falando em espanhol. “Minha família inteira morava nessas três casas e agora não temos nada”.

Alguns moradores se aventuraram a voltar para ver o que poderia ser salvo depois que os incêndios destruíram suas casas, em busca de lembranças entre os escombros. Mas no sábado as autoridades instaram-nos a manterem-se afastados, alertando que as cinzas podem conter chumbo, arsénico, amianto e outros materiais nocivos.

“Se você está pegando essas coisas, você as está inalando”, disse Chris Thomas, porta-voz do comando unificado de incidentes do Palisades Fire. “Tudo isso é tóxico.”

Os residentes poderão retornar, usando equipamentos de proteção, depois que as equipes de danos avaliarem suas propriedades, disse Thomas.

Começaram as acusações de falhas de liderança e de culpa política, assim como as investigações. O governador Gavin Newsom ordenou na sexta-feira que as autoridades estaduais determinassem por que um reservatório de 117 milhões de galões (440 milhões de litros) estava fora de serviço e alguns hidrantes secaram. Enquanto isso, a chefe dos bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, disse que a liderança da cidade falhou com seu departamento ao não fornecer dinheiro suficiente para o combate a incêndios. Ele também criticou a falta de água.

“Quando um bombeiro se aproxima de um hidrante, esperamos que haja água”, disse ele.

Pelo menos 11 pessoas morreram, cinco no incêndio em Palisades e seis no incêndio em Eaton, de acordo com o Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles. As autoridades disseram esperar que esse número aumente à medida que cães cadáveres revistam bairros arrasados ​​e equipes avaliam a devastação, e na sexta-feira as autoridades criaram um centro onde as pessoas poderiam denunciar os desaparecidos.

Os bombeiros fizeram progressos pela primeira vez na tarde de sexta-feira no incêndio de Eaton, ao norte de Pasadena, que queimou mais de 7.000 estruturas. Autoridades disseram que a maioria das ordens de evacuação para a área foram suspensas.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, que enfrenta um teste crítico de sua liderança enquanto sua cidade enfrenta a maior crise em décadas, disse que vários incêndios menores também foram interrompidos.

Ele o nível de devastação é chocante mesmo num Estado que enfrenta regularmente grandes incêndios florestais.