Bong Joon-Ho, do Mickey 17, explica a mudança de título do filme de Robert Pattinson

Mickey 17 É estrelado por Robert Pattinson como várias versões diferentes do mesmo personagem. Em uma entrevista recente, diretor Bong Joon-ho Ele revelou por que eles decidiram o número “17”.

Por que o título do Mickey 17 tem 17?

Em declarações no prazo durante o evento do tapete vermelho para a estréia do filme, Bong foi perguntado por que ele escolheu ter 17 mickeys no filme em vez de outro número. Segundo o diretor, ele queria transmitir como a rotina é para Mickey morrer no filme.

“Se (morrer) for o seu trabalho, você deve ter um tempo, deve ser como sua rotina”, disse Bong, antes de brincar que algo sete vezes “não foi suficiente”.

#Mickey17 Bong Joon-Ho diretor sobre por que eu queria ter 17 mickeys no filme, em vez de 7 como no romance de Edward Ashton, no qual o filme se baseia: “Sim (Die) é o seu trabalho, então você deve verificar mais vezes, eu deveria Seja como sua rotina.

“7 não foi suficiente”, ele brincou pic.twitter.com/bxayr2ofta – Prazo (@deadline) 14 de fevereiro de 2025

“Do escritor/diretor vencedor do Parasite Academy Award, Bong Joon Ho, vem sua próxima experiência inovadora no cinema, Mickey 17”, diz a sinopse oficial. “O improvável herói, Mickey Barnes (Robert Pattinson) foi encontrado na extraordinária circunstância de trabalhar para um empregador que exige o compromisso final com o trabalho … morre, para ganhar a vida”.

Juntamente com Pattinson (The Batman, Tenet), o Mickey 17 Elenco inclui Naomi Ackie (Blink duas vezes, Star Wars: The Rise of Skywalker), Steven Yeun (The Walking Dead, Nope), Toni Collette (hereditário, fora) e Mark Ruffalo (Pobre, Vingadores: Guerra do Infinito).

Bong Joon-Ho produziu o filme com Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Dooho Choi. Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd e Marianne Jenkins servem como produtores executivos.

Bong Joon-Ho fez sua estréia como diretor de cinema em 2000 com cães Barking nunca morde. Em seguida, ele dirigiu as memórias de assassinato de 2003, o apresentador de 2006, mãe de 2009, Snowpiercer de 2013 e Okja de 2017 antes de fazer um parasita, o último dos quais ganhou o Oscar do Melhor Filme no 92º Prêmio da Academia, entre muitos Outros elogios.

O Mickey 17 celebrará sua estréia no 75º Festival Internacional de Cinema de Berlim no próximo mês. Em seguida, será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 7 de março de 2025 da Warner Bros. Pictures. Internacionalmente, o filme será lançado dois dias antes, em 5 de março de 2025.