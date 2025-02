Boom de menores responsáveis ​​pelo assassinato na Itália, dobrar as vítimas

Os assassinatos voluntários na Itália caíram 33% em 10 anos: de 475 consumidos em 2015, mudamos para 319 a partir de 2024. É isso que resulta do relatório do “assassinato voluntário consumido na Itália” Police Criminalpol.

Um declínio, que também é confirmado em 2024, com um declínio de 6% em comparação com 2023 (quando havia 340 crimes). A maior flexão diz respeito a assassinatos relacionados ao crime da máfia: de 53 de 2015 a 15 de 2024, com uma diminuição em 72%. A Campania é uma região onde houve mais assassinato (seguido de Lombardia e Lazio) e é diferente de +31% em 2024 em comparação com 2023.

O relatório mostra que a porcentagem de menores na Itália quase triplicou em um ano. De fato, os dados policiais afirmam que, em 2024, a ocorrência daqueles que cometeram menores, 11% do número total de assassinatos detectados em comparação com 4% do ano anterior. Não apenas isso: o número também descobre que a porcentagem de menores mortos foi quase dobrada: em 2024, era 7%, enquanto em 2023 era de 4%.

Em dez anos, o relatório ainda enfatiza, há uma flexão de 38% dos assassinatos com homens (330 a 206) e 22% das pessoas com vítimas (de 145 a 113). Em 2024, 49% dos assassinatos vieram de uma disputa degenerada (45% em 2023), enquanto em termos de modus operandi, o uso de armas incorretas e armas brancas (133 casos em 2024 em 156 156 em 2023), enquanto armas de fogo são usadas Em 98 casos em 2024 e 101, em 2023.

O envenenamento foi detectado apenas em 6 casos em 2024 e 4 em 2023 “Uma redução clara no número de assassinatos creditados com o contexto de crimes organizados é significativa como a máfia na Itália muda a pele: tentar evitar a economia de gritos”.

