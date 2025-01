BPBD estabelece 10 regiões do Sul de Sumatra em alerta de emergência para desastres hidrometeorológicos

Palembang, AO VIVO – A Agência Regional de Gestão de Desastres (BPBD) de Sumatra do Sul determinou 10 regiões que declararam estado de alerta de emergência para desastres hidrometeorológicos. Essas áreas são consideradas áreas propensas a desastres.

“Essas áreas são propensas a desastres, porque quase sempre ocorrem todos os anos”, disse o Chefe da Divisão de Gerenciamento de Emergências do BPBD do Sul de Sumatra, Sudirman, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025.

Sudirman disse que as 10 áreas eram de fato áreas propensas a desastres. Estas áreas são os distritos de Ogan Komerin Ulu (OKU), Banyuasin, Musi Banyuasin, East OKU, Prabumulih, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir, North Musi Rawas (Muratara), South OKU e Muara Enim.

“O Sul de Sumatra ainda não declarou um alerta de emergência para inundações e deslizamentos de terra. Ainda estamos aguardando a assinatura do decreto pelo governador em exercício”, disse ele.

 Ilustração de chuva forte ou torrencial.

Embora ainda não tenha sido estabelecido um alerta de emergência, o governo provincial e as regiões da Sumatra do Sul implementaram uma chamada de alerta para preparar pessoal, equipamento e suprimentos quando ocorre um desastre.

“Foram feitas chamadas de preparação para desastres. Também estamos em coordenação com o BMKG para descobrir possíveis desastres que possam ocorrer”, acrescentou.

Ele disse que várias inundações e deslizamentos de terra ocorreram no sul de Sumatra. Qual destas causas faz com que o acesso rodoviário seja cortado devido à erosão do solo?

“Outras regiões também aguardam a assinatura do decreto. Mesmo assim, continua vigente a preparação regional para este período chuvoso”, afirmou.