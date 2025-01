BPSC envia notificação legal a Prashant Kishor; requer testes dentro de sete dias

A Comissão de Serviço Público de Bihar (BPSC) emitiu um aviso legal ao fundador do Partido Jan Suraaj (JSP), Prashant Kishor, sobre a alegação feita por ele contra a Comissão.

A Comissão exigiu provas no prazo de sete dias sobre alegações de corrupção levantadas contra a Comissão por ele e por membros da sua equipa. O aviso é baseado nas declarações do Sr. Kishor em 2, 3 e 6 de janeiro e um clipe de sua declaração no YouTube está anexado.

enquanto conversava com O hindu O secretário do BPSC, Satya Prakash Sharma, disse: “Foi necessário emitir-lhe uma notificação legal porque o tipo de alegação que ele fez contra o BPSC era indesculpável. Alunos de famílias pobres fazem este exame e lutam para diferenciá-lo de muitos alunos meritórios. O tipo de atmosfera que ele criou estava enviando a mensagem errada entre os candidatos genuínos.”

O BPSC enviou a notificação legal por meio do advogado do Tribunal Superior de Patna, Sanjay Singh, que confirmou o desenvolvimento.

“Sim, em nome do meu cliente (BPSC), enviei o aviso legal para Prashant Kishor em 10 de janeiro de 2025. Ele apresentou muitas mentiras e alegações repugnantes e infundadas contra o BPSC, que é um órgão constitucional não verificado e não autenticado . a mesma coisa”, disse Singh.

Anteriormente, Kishor estava em greve de fome por tempo indeterminado exigindo o cancelamento do 70º Exame Competitivo Combinado (Preliminar) (CCE) da Comissão Integrada de Serviço Público de Bihar (BPSC) após supostas irregularidades no exame.

O aviso diz que a alegação feita pelo Sr. Kishor está reduzindo a credibilidade, o prestígio e a reputação do BPSC, criando uma situação de caos.

“A acusação levantada contra o BPSC, que é um órgão constitucional, com alegações tão depreciativas, difamatórias e infundadas, sem qualquer prova ou evidência convincente, causou tristeza e desespero entre a comunidade estudantil e instigou e provocou estudantes inocentes a se levantarem contra o Estado e criar uma situação de agitação geral. Declaração enganosa se, sem qualquer prova e evidência convincente, for certamente uma tentativa de difamar e manchar a imagem do BPSC”, afirma o aviso legal.

Kishor alegou que a comissão vendeu vagas no BPSC por ₹ 30 lakh a ₹ 1,5 crore e por esse motivo a comissão não deseja cancelar o exame e realizá-lo novamente.

“Considerando a gravidade de sua má conduta imprudente, forneça imediatamente todos os detalhes de provas e evidências irrefutáveis ​​e verificáveis, se houver, em apoio às suas alegações/reivindicações relativas à venda e reparo dos assentos através de várias maneiras em relação ao 70º Integrado BPSC. CCE Combinado (preliminar) realizado pelo BPSC no prazo de sete dias a partir da data de recebimento da notificação”, dizia o comunicado.

Ele acrescentou: “A falta de apresentação/fornecimento de provas/evidências concretas estabelecerá e em todos os aspectos interpretará que você não tem nada a dizer ou pleitear defesa sobre a referida declaração sua. Você planejou uma conspiração criminosa com a intenção comum de difamar e prejudicar a credibilidade e reputação do BPSC sem qualquer prova ou evidência que atraia diretamente a disposição criminal do BNS 2023, a Lei de TI e outras leis aplicáveis. “O BPSC estará livre para iniciar uma ação legal contra você de acordo com a lei.”