Brad Pitt corre perigosamente no trailer da F1 Super Bowl para o filme IMAX Racing

Um novo trailer do F1 Super Bowl foi lançado durante o grande jogo para o ambicioso filme da Apple Racing, estrelado por Brad Pitt. O filme, que será lançado em 2025, também está estrelando Lewis Hamilton, Javier Bardem, Damson Idris e muito mais. É direcionado por Top Gun: Maverick’s Joseph Kosinski.

“O altamente antecipado a carreira de Fórmula 1 estrela Pitt como um ex -piloto que retorna à Fórmula 1, juntamente com Damson Idris como seu companheiro de equipe no APXGP, uma equipe fictícia da rede. O recurso foi filmado durante os fins de semana reais do Grande Prêmio, já que a equipe compete contra o Sports Titans “, diz a descrição oficial do trailer do F1 Super Bowl.

Confira o trailer do F1 Super Bowl abaixo:

O que sabemos sobre o filme F1?

F1 é dirigido por Joseph Kosinski, conhecido por Tron: 2010 Legacy, Oblivion de 2013, apenas o corajoso, a pistola superior de 2022: Maverick e Spiderhead de 2022. A história também ocorreu na história de 2024.

Além do elenco acima mencionado, a F1 estrela Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia, Simone Ashley e Samson Kayo.

O filme é escrito por Ehren Kruger. Jerry Bruckheimer e Chad Omã servem como produtores no filme de Jerry Bruckheimer Films, ao lado de Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner para o entretenimento do plano B. Hamilton também produz sob seu amanhecer Apollo Movie Banner, enquanto Penni Thow serve como produtor executivo.

F1 será lançado nos cinemas dos Estados Unidos e IMAX em 27 de junho de 2025 da Warner Bros. Pictures.